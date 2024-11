Szabóné Arató Klára tagintézmény-igazgató elmondta, a Mágocsi úti óvoda csoportjaiba jelenleg tizenegy olyan gyermek jár, aki koraszülöttként jött a világra.

A koraszülöttekről szólt a szerdai nap a Mágocsi úti óvodában. Fotó: Bencsik Ádám

– Ezért is döntöttünk úgy, hogy a szülőkkel összefogva támogatjuk a Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítványt és magát a koraszülött intenzív osztályt – fogalmazott a tagintézmény-igazgató. Szabóné Arató Klára kitért arra, hogy egyik dajkanénijük, Zsurka Zsanett is érintett, neki koraszülött fiai már iskolások, de ők is az óvodába jártak. A szerdai programon pedig a dajkanéni is mesélt arról a gyerekeknek, hogy mivel jár a koraszülöttség.

A koraszülöttekért fogtak össze

Szabóné Arató Klárától megtudtuk, hogy korábban már volt egy szülők számára szervezett rendezvény, amelyen dr. Abdulrahman Abdulrab Mohamed osztályvezető főorvos, a Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítvány elnöke tájékoztatta a résztvevőket az alapítvány munkájáról, a koraszülöttséggel kapcsolatos legfontosabb kérdésekről. Szerdán az összegyűlt adományokat Korpa-Boka Anikó, a szülői munkaközösség vezetője adta át Abdul főorvosnak. Elkészültek azok a kézlenyomatokkal ellátott kis szívek is, melyek majd az Almásy-kastély előtt felállított nagy szívbe kerülnek. A programra elhozták a koraszülöttmentő-autót is, amelyet a gyerekek kívül-belül megnézhettek, ahogy a mentők munkájával is megismerkedhettek. A szülők és az óvoda dolgozói 80 ezer forintot, törlőkendőt, pelenkákat és egyéb eszközöket, például bébiőrt gyűjtöttek össze.

Több szempontból is fontos volt a program

Dr. Abdulrahman Abdulrab Mohamed kiemelte, az esemény több szempontból is fontosnak számított.

– Lényeges a gyermekek érzékenyítése, hogy elfogadják, a koraszülöttek éppen olyanok, mint ők – hangsúlyozta a szakember, aki erről beszélgetett is az óvodásokkal.

Az átadott adománnyal kapcsolatban kifejtette, minden segítség fontos a munkájuk szempontjából, és annak figyelemfelhívó szerepe is van.

– Emellett az óvodai szakemberek és a szülők ezzel a jótékonyság, a társadalmi felelősségvállalás irányába is vezetik a gyerekeket. S amikor meglátják a koraszülöttmentő-autót az utcákon, tudják, hogy annak a működésében ők is benne vannak – tette hozzá Abdul főorvos.