Facebook-posztjában Kálmán Tibor, Békés polgármestere emlékeztetett arra, hogy a helyi képviselő-testület idén is döntött a Kiváló Szociális Munkáért elismerés odaítéléséről. A kitüntetés célja a köszönetnyilvánítás mellett az, hogy felhívják a figyelmet mindazokra, akik hivatásul választották embertársaik életminőségének javítását, társadalomba való beilleszkedésének segítését. Hangsúlyozta, Békés város szociális ellátó rendszere több intézményre is támaszkodik, ahol kivétel nélkül nagyszerű szakemberek állnak helyt.

A Kiváló Szociális Munkáért elismerést a vároháza dísztermében adták át. Fotó: Gazsó János

– A szociális munka napján mindannyiuknak szeretnék köszönetet mondani, hiszen jól tudom, látom, mennyi területet ölel föl tevékenységük, ismerem sikereiket, eredményeiket – fogalmazott Kálmán Tibor.

Kiváló Szociális Munkáért: nagyszerű szakember és ember érdemelte ki a díjat

Kovács Ildikó, a Szent Lázár Alapítvány igazgatója a kitüntetett méltatásában elmondta, Felegyi Tünde Mária közel 20 éve dolgozik a Szent Lázár Alapítványnál, ahol pszichiátriai betegekkel foglalkozik terápiás és foglalkoztatás segítőként.

– Különleges tehetsége a közösségszervezés, amit többek között az évek óta általa szervezett nyári gyerektáborok is igazolnak. Ezek a táborok nem csupán szórakoztató programok a gyerekek számára, hanem valódi élményeket és emlékeket adnak, miközben segítenek a közösség összekovácsolásában és a fiatalok fejlődésében – hangsúlyozta az igazgató. – Ő az Életrevalók Daganatos Klubjának háziasszonya is, ahol szeretetteljes jelenléte és támogató hozzáállása rendkívül fontos szerepet játszik a klub tagjai számára. Az évek során Dohányzásról való leszoktató tréningeket is szervezett, amellyel számos embernek adott új esélyt az egészségesebb élethez. Munkája során odafigyel a részletekre és a rászorulók egyéni igényeire, amely igazán különlegessé és értékessé teszi segítségét. Életútja önmagában is példaértékű, hiszen négy gyermek édesanyjaként került egyedülálló anyai szerepbe.

Hit és közösség

Kitartóan küzdött, hogy gyermekeinek biztos jövőt teremtsen, miközben saját céljait sem adta fel. A benne rejlő segítői attitűdjei és a folyamatos tanulás iránti vágya új utakat nyitott számára, így került a segítő szakmába. Mindennapjaiban fontos szerepet játszik a hit és a közösséghez való tartozás. A békési Hetednapi Adventista közösség oszlopos tagjaként nemcsak hitét, hanem segítőkészségét is megosztja másokkal. Mindezek mellett szabadidejében alkotó tevékenységekkel is foglalkozik: köt, varr, rajzol és fest és a természet közelsége is örömmel tölti el, hiszen szívesen kertészkedik.