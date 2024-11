A Gyulai Szakképzési Centrum Kossuth Lajos Technikum, Szakképző Iskola ebédlője megtelt szerdán délelőtt. A kismesterek versenye során a szakmakínálat elméleti és gyakorlati tudnivalóiból összeállított versenyére a térségből és a városból nevezett 9 csapat, az általános iskolák 7. és 8. osztályos tanulóiból.

Kismesterek versenye: orosházi diákok az Eötvös iskolából érkeztek.

Fotó: A szerző felvétele

A tanoncképzés 140 éves Orosházán, a középiskola az emlékév jegyében hirdette meg első alkalommal ezt a napot. Thék Endrének, a város híres asztalosmesterének a munkásságára is ráirányították a figyelmet a kismesterek versenye elméleti feladványaiban.

Palotás-Rózsa Diána igazgató a megnyitón elmondta, Csorvásról, Nagyszénásról is érkeztek diákok, hogy bepillantást nyerjenek számos, az iskola által kínált szakmákba.

Kismesterek versenye a játékos ismeretszerzést is segítette

– Elméleti, kreatív, gyakorlati feladványokkal készültek a kollégák és a képzéseinkben részt vevő diákok (eszközfelismerés, szakmákhoz társítva, koktélkeverés, frizurakészítés, fűszerfelismerés). Arra törekedtünk, játékos feladványokkal ismeretszerzés is legyen a kismesterek versenye. Az is célunk, hogy ilyen programokkal fűzhessük szorosabbra az általános iskolákkal a kapcsolatunkat – azt is hozzátette az igazgató, hogy a felhívás közzétételének a napjától érkeztek a nevezések.

Izgatottan várták a csapatok, hogy milyen feladatokkal kell megbirkózniuk. Jakóné Varga Erika oktató ismertette a kismesterek versenyének a forgatókönyvét, majd kezdetét vette a játékos versengés (volt totó, szókereső, wordwall, fűszerfelismerő, alapanyag kiválogató egy étel elkészítéséhez, jó elem kiválogató műszerrel, régi írógép összes billentyűjének felhasználásával egy mondat leírása javítás nélkül, bankjegyhez kapcsolódó arc- és értékfelismerő, becslés-mérés; mértékegységek; eszköz szakmához párosítása; mojito elkészítése; babafejen hajcsavarás időre).