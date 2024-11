A kiberbűnözés volt a témája a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara szerdai, Szabadkígyóson, a Wenckheim-kastélyban tartott előadásának, amelyet a Szövetségben a vállalkozókkal című projekt keretében valósítottak meg.

A kiberbűnözés jelentette a fő témát azon a rendezvényen, amelyet a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezett a minap Szabadkígyóson. Fotó: Pintér Vince/BVKIK

Egyre gyakoribb a kiberbűnözés, de a rendőrség is felkészültebb

Hrabovszki Zoltán rendőr alezredes, a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság osztályvezetője szerint Békés vármegyében is egyre gyakoribb a kiberbűnözés: míg 2019-ben 138 esetben járt el a kapitányság közel 78 millió forint értékben, 2023-ban 651 online elkövetett csalásban lépett a rendőrség.

Az M44-es zárószakaszán már a hidakat terhelik

A Békéscsaba gyorsforgalmi elérését megteremtő M44-es gyorsforgalmi út Kecskemét-Szentkirály zárószakaszán már a műtárgyak, hidak próbaterhelése zajlik – írja a generálkivitelező tájékoztatása alapján a magyarepitok.hu oldal. Néhány napja annak is utánajártunk, hogy mennyi vármegyematricára lesz szükség az M44-es használatához.

Az M44-esen már a műtárgyak próbaterhelése is zajlik.

Forrás: https://magyarepitok.hu/

Bérbe adná a volt OTP-fiókot az önkormányzat

Megüresedett az OTP-fiók Füzesgyarmaton, ugyanakkor az önkormányzat nem szeretné, ha üresen állna a Szabadság tér 1. szám alatti ingatlan. Ezzel kapcsolatban döntött a közelmúltban tartott ülésén a képviselő-testület.

Megüresedett a Szabadság téri ingatlan, ezért kiadná a volt OTP-fiókot az önkormányzat. Illusztráció: Shutterstock

Megmutatjuk, mik az eredményes tanulás aranyszabályai

Van, akinek könnyen megy, de akad olyan is, aki élete végéig küzd vele: megtanulni tanulni kitartó és hosszú folyamat része. Most öt lépésben mutatjuk meg, hogyan lehet igazán produktív a tanulásod.

A tanulás révén megszerezhető tudás azon dolgok közé tartozik az életben, amit sosem fognak tudni elvenni tőled! Szánd rá az időd, meg fog térülni! Forrás: Illusztráció: Shutterstock

Fiát is meglepte libasültjével az államtitkár Kondoroson, megadta a receptet

Aki Márton-napján libát nem eszik, egész éven át éhezik – tartja a mondás. Már csak ezért is nekifogott volna Závogyán Magdolna kondorosi konyhájukban vasárnap a libasült elkészítésének. A hagyományőrzés is szerepet játszott, de más is vezette az államtitkárt. Megadta étele receptjét is.

Elkészült a libasült Závogyán módra Fotó: Závogyán Magdolna/Facebook

Elpusztult a fagyban egy alultáplált, kikötött kutya Kisdombegyházon

Kikötött, alultáplált, fertőzéssel küzdő kutya pusztult el idén januárban egy ház udvarán, Kisdombegyházon. A gyanú szerint ketten lehetnek felelősek azért, hogy nem kapott a kutya megfelelő ellátást, állatkínzás gyanújával zajlott le a nyomozás. A rendőrség vádemelést javasol az élettársak ellen.