Az Égig érő fa projekt programban Kevermesen a 15 első osztályos, a helyi általános iskola tanulói, elültettek egy-egy gyümölcsfát – számolt be közösségi oldalán a polgármester. A kevermesi facsemetekert fái a szülők, a hozzátartozók jelenlétében, közreműködésével kerültek földbe. De mi is ez pontosan?

A kevermesi facsemetekert gyümölcsfáit elültették a gyerekek és szülők közösen. Fotó: Facebook

– Önkormányzatunk adta a telket és az iskolával partnerségben indítottuk útjára e nagyszerű programot. Az elsősöké az első 15 szilva-és cseresznyefa. Később majd ők szüretelik le a termést is. Hosszú távú befektetés ez.

Kevermesi facsemetekert: cseperedhetnek a gyümölcsfák

– Szimbolikus is a kezdeményezésünk: a fák növekedésével azt is szeretnénk láttatni, mennyi érték van településünkön. Hiszen minden fiatal, itt született és felnövekvő gyermek, számunka kincs, ahogy érték a sok fa is – nyilatkozta Lantos Zoltán. A faültetők nevét is elhelyezték a fák mellett.

Arról is beszélt a polgármester, hogy van számos önkormányzati telek, terület, amit hasonló szándékkal szeretnének majd beültetni az elkövetkezendő években. Egyébként a helyi iskolával számos, más közös projektje is van az önkormányzatnak.

– A Mert megérdemled program keretében, 2023 óta elviszünk kirándulni minden évfolyamról kiemelkedő teljesítményt nyújtó diákokat. Így jutottak el a makói tanösvényre, Ópusztaszerrel a fiatalok.

Évek múlva ők szüretelhetik le a termést is. Fotó: Facebook

Közös projektek szolgálják a közösségépítést

– Ez az Égig érő fa projektünk a második. És decemberben újabb közös projektet hirdetünk, Ki tud többet Kevermesről? címmel. Dr. Bozó László és Lantosné Kiss Mónika segítségével megismerhetik a gyerekek szülőhelyük történetét az 1815-ös betelepítéstől napjainkig. Vetélkedőn megmérettetik majd a tudásukat értékes ajándékokért. Közösségépítés ez több formában – hangsúlyozta Lantos Zoltán.