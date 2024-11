Kertész Lajos 1925. november 2-án született Gyulán, zongoraművész-tanárként és református teológus is tevékenykedett. A Magyar Kodály Társaság alapító és tiszteletbeli tagja.

Kertész Lajos emlékét őrzi a szombaton felavatott tábla. Fotó: Béres István

Kertész Lajos értékes, sokoldalú személyiség volt

Kertész Lajos 1954-ben lett a budapesti Bartók Béla Konzervatórium tanára, ahol 1987-től tanszakvezető volt. 1972-ben Japánban, 1983-ban Ausztriában tanított. 1982-től 1991-ig a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Zenetanárképző Intézetében is tanított. Hivatalos tanári pályája 1995-ben, nyugalomba vonulásával ért véget. 1954 tavaszán mint koncertező művész debütált a Zeneakadémia nagytermében Liszt Haláltáncának előadásával, az Állami Hangversenyzenekarral, Vaszy Viktor vezényletével. Kiterjedt ismeretterjesztő-népművelő munkája igen jelentős, ebben a minőségében számtalan ismertetővel egybekötött hangversenyt és előadást tartott szerte Magyarországon, cikkei is megjelentek. Magyarországon kívül Ausztriában, Németországban, Svájcban és Japánban is népszerűsítette a magyar zeneszerzők műveit. 1956-ban mint forradalmi bizottsági tag hitet tett a magyar szabadság eszménye mellett. Hanglemezei a rendszerváltást követően jelentek meg, magyar szerzők műveiből, ezek közül a legjelentősebbek Liszt, Kodály és Bartók CD-felvételei, különösen a Mikrokozmosz és a Gyermekeknek ciklusok teljes felvételei.

Sokan kilátogattak Kertész Lajos emléktáblájának avatására és az azt követő emlékkoncertre. Fotó: Béres István

Az eseményen Kassai István zongoraművész, a kiváló személyiség tanítványa és Baráth János református lelkipásztor köszöntötte a megjelenteket, illetve emlékezett Kertész Lajosra, majd az emléktábla avatása következett.

Emlékkoncertet tartottak

Az avatást követően a program a városháza dísztermében folytatódott, ahol Kassai István zongoraművész In memoriam Kertész Lajos címmel adott emlékkoncertet. A jelenlévőket Kertész Attila Liszt díjas karnagy, Kertész Lajos testvére köszöntötte. A két eseményen jelen volt Kertész Lajos felesége és lánya is.