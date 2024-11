Már hagyomány, hogy a kétegyházi Márki Sándor általános iskola bekapcsolódik az Európai Hulladékcsökkentési Hét programjába. A fókuszban idén az ételpazarlás visszaszorítása áll, ennek jegyében a pedagógusok bölcsen a kenyérre helyezték a hangsúlyt. A kenyér a világ sok országában alapélelmiszer, napi betevő. A magyar népnyelv gyönyörűen mondja a nélkülözhetetlenre; úgy kell, mint egy falat kenyér, a jószívű emberre, hogy kenyérre lehet kenni. A munkánk jutalma kenyérkereset, akinek a kenyerét esszük, az gondoskodik rólunk. A tisztes kort megélt megette a kenyere javát, Istenhez is a mindennapi kenyerünkért imádkozunk.

A kenyér megszegése ma is lehet ünnep

Forrás: Shutterstock

Fáradságos munka rejlik a kenyérben

A kétegyházi gyerekek már jól tudják, mit jelentenek a fentiek; ellátogattak a mezőgazdasági gépmúzeumba, egy modern családi gazdaságba, meg egy kézműves pékségbe is, hogy élményeiken keresztül megtapasztalhatják, milyen fáradságos munka eredménye a mindennapi vekni.

Talán az ő példájuk is megerősíti bennünk: kenyeret kidobni vétek, hiszen a megszáradt is bújhat kuka helyett bundába, pirítóba, esetleg krutonná sülhet. Szánjunk időt az újrahasznosításra, mert a megtermelt élelmiszerek egyharmada sajnos hulladékként végzi. Nem nehéz belátni; a maradék kihajításakor eltékozoljuk az áramot, az anyagot, a munkát is, sőt, elveszítjük azt a generációs lenyomatot, hogy az étel (a kenyér) maga az élet. Vigyük haza a kovászt, ahogy a kétegyházi gyermekek, és őrizzük, hízlaljuk, dédelgessük, tartsuk becsben.