A Küzdj meg a Bajnokkal Alapítvány és a Honvédelmi Sportszövetség szervezésében kilencedikes tanulók vehettek részt rendhagyó testnevelésórán a Kemény Gábor technikumban. Mihályfiné Laczkó Mónika igazgatóhelyettes elmondta, intézményük a 2022/23-as tanévtől tagja a Honvéd-Kadét Programnak, így részt vesznek a Honvédelmi Sportszövetség rendezvényein.

A Kemény Gábor technikum diákjai Nagy Péterrel melegítettek be, majd sorversenyeztek

Fotó: Bencsik Ádám

A Kemény Gábor technikum kadétjai Nagy Péterrel és Mitykó Veronikával is találkoztak

– A negyedik órában a kilencedikes kadét tanulók előtt Nagy Péter és Mitykó Veronika népszerűsítette a sport szépségét, a honvédelmi eszmét, a toborzást, a kadétprogramot. A velük való személyes találkozás olyan élményt adott a gyerekeknek, amely egyedülálló, ösztönzőleg hathat a jövőjükre. A kadét tanulókkal szemben elvárás, hogy valamilyen önvédelmi sporttal kapcsolatba kerüljenek. Ezúttal a súlyemelésé lesz a főszerep, ez erősítő sport, de belevág a képzésükbe, inspirációt adhat nekik – részletezte az igazgatóhelyettes.

Bökfi János, a Békéscsabai Súlyemelő Klub elnöke, vezetőedzője kiemelte, Mitykó Veronika U23-mas Európa bajnok, felnőtt Európa bajnoki 5. helyezett, ötszörös felnőtt magyar bajnok, országos csúcstartó, eredményei önmagukért beszélnek.

– Veronika immár a Sportszázad tagja, idén szerelt fel, ami óriási lehetőség az egyesület számára is, mert a honvédség támogatja a sportolókat. Példakép lehet az ifjúság számára, a sportban elért rangos eredményei alapján került be a programba. Itt, a Keményben is célunk megmutatni, hogy a súlyemelésben is van jövőkép, nem késő 14 évesen sem elkezdeni ezt a sportágat. Ha valaki profivá válik, akkor akár a honvédség kötelékébe is bejuthat – részletezte a vezetőedző. Hozzáfűzte, a testnevelő tanár szerepkörébe Nagy Péter olimpiai hetedik helyezett, húszszoros Magyar Bajnok, Európa-bajnoki bronzérmes súlyemelő bújt.

Nagy Pétert is különleges emlékek fűzik Békéscsabához

– A program évek óta fut, számos középiskolába ellátogattam már. Amikor felkértek, hogy jöjjek Békéscsabára, nagyon megörültem, hiszen a 2012-es londoni olimpiára Bökfi Jánossal készültem, Békéscsabán jó pár hetet edzőtáboroztam is – árulta el Nagy Péter. Az olimpikon elmondta, a sportoló példaképek nagy lökést adhatnak a diákoknak, a sport szeretete, támogatása, népszerűsítése mindig is szívügye volt.