A hagyományteremtés szándékával hirdette meg a kardoskúti önkormányzat helyi civil szervezetekkel a közösségépítő alkalmat. Az I. András napi kardoskúti kolbászgyúróverseny 14 csapatnak és a nézőknek, a hozzátartozóknak, a vendégeknek kínált szórakoztató hétvégi programot.

A kardoskúti kolbászgyúróverseny 14 csapattal teremtett hagyományt. A szerző felvétele

András napja a tél érkezését, a disznóvágások idejét jelzi. A kardoskútiak összejöttek és megőrizve ezt a hagyományt, így adják át a folytatásban e gasztronómiai értéket. A versenyzés mellett ez a nap kínált találkozásokra, az ízek élvezetére is alkalmat.

Kardoskúti kolbászgyúróverseny zsűrije a járás polgármesterei

Erdős Norbert történelminek nevezte ezt az eseményt. Hiszen itt találkoztak a járás polgármesterei, az újak és a régiek, akik "újráznak".

Látva a települési vezetők hozzáállását, örömét fejezte ki a politikus, hogy az orosházi járásban a polgármesterek nem egymással versengenek, hanem összefogva, egymás mellett képesek dolgozni, egymást segítve. Ez Kardoskútnak és a térségnek is fontos. Ez a rendezvény pedig sikerre van ítélve – állapította meg zsűriként a politikus. A házigazda, Varga Pál polgármester köszöntőjében elárulta, a kardoskútiak mindig nagyot álmodnak.

A kardoskúti kolbászgyúróverseny zsűrije Erdős Norbert és a környező települések polgármesterei voltak. A szerző felvétele

Kardoskút legyen a 'kályha'

– Ez a sátor meg kicsi lett. Majd álmodunk magunknak nagyobbat. Ez az álom azt is beteljesítheti, hogy ebben a járásban Kardoskút lehet egy "kályha", ahova a települések vezetői, lakói ha évente egy alkalommal eljönnek és a mindennapok nehézségeit kicsit elengedve, ha egy ilyen vidám versenyen együtt tudunk örülni, az a mi munkánkat és a járásét is előbbre viszi. Abban is bízom, jövőre 75 éves Kardoskút és akkor az András napot kibővítve hirdethetjük meg. Nekünk össze kell fogni, vállvetve dolgozni. Hálás is vagyok, hogy a környező települések és Békés vármegye közgyűlése is képviselteti magát. Mert egy a célunk: a jövőnk, a boldogulásunk – hangsúlyozta a házigazda.