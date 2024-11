Teljesen megújult a művelődési központ mögötti játszótér idén Vésztőn, a beruházásra az önkormányzat saját forrásából 17 millió forintot biztosított.

Az idén felújított játszótér ügye is téma volt Vésztőn, a képviselő-testület nemrég tartott ülésén. Fotó: MW

Meg kell védeni a vadonatúj játszóteret a rongálóktól

A játszótér ügyében a testület nemrég tartott ülésén felszólalt Lázár Attila önkormányzati képviselő. Kiemelte, sok kisgyermekes jár a területre, örülnek a családok, hogy van hol játszaniuk a kicsiknek. Ugyanakkor az elemeket a korosabb fiatalok is igénybe veszik, nem rendeltetésszerűen használják azokat. Úgy véli, hogy meg kell védeni a sok pénzért rendbe tett játszótér állagát, meg kell akadályozni a rongálást. Szerinte nagy szükség lenne kerítésre, de leginkább térfigyelő kamerára.

Esténként polgárőrök figyelték a játszótér területét

Karakas Anikó, Vésztő polgármestere elmondta: a művelődési központ mögött felújított játszótér megnyitását követően, esténként polgárőrök figyelték a területet. Egyébként kihelyeztek táblát, hogy miként kell rendeltetésszerűen, szabályosan használni az elemeket, hány éves korig, milyen súlyig. Kiemelte, a szülő dolga nevelni a gyermekeket, erre az önkormányzatnak nincs kapacitása.

Kerítés és térfigyelő kamera lehet a megoldás

Hozzátette, hogy kerítés építésére most kértek be ajánlatot, négy változatban gondolkodnak: kérdés ugyanis, hogy milyen magas legyen a kerítés, illetve az is, hogy milyen területet vegyenek körbe. Térfigyelő kamera van a területen, de ha igény van rá, akkor kérnek be további kamerákra is ajánlatot. A végső döntést a beruházásról – a kerítésről és a kameráról – a testület hozza meg.

Rongálás esetén eljárás indulhat

Muzsainé Marhás Beatrix önkormányzati képviselő kiemelte: a kameráknak lehet visszatartó erejük, hiszen rongálás esetén eljárás indulhat.