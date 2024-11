Németh István, a hódmezővásárhelyi Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium történelem-biológia szakos oktatója a honvéd kadét programmal kapcsolatban elmondta, a fiatalok a Nemzeti Örökség Intézete által szervezett Honvéd hőseink nyomában élménypedagógiai foglalkozáson vettek részt.

A honvéd kadétok remek látványos szablyacsatát vívtak. Fotó: Bencsik Ádám

Fotó: Bencsik Ádám

– A 9-10-11. évfolyamok tanulói egyaránt eljöttek Gyulára – tette hozzá. – A lehetőségek közül a gyulai várat választottuk, egyebek mellett azért, mert számos, a történelemhez kapcsolódó tananyaggal is találkozhattunk a program részeként. Képet kaptunk a vár felépítéséről, a vár ostromáról, középpontba került a korabeli harcászat, olyan témákat érintettek a szervezők, amelyek a történelem érettségin is előkerülnek. Az iskola számára hét lehetőséget ajánlott fel a Nemzeti Örökég Intézete, a többi emlékhely messzebbre esik Hódmezővásárhelytől, ezért olyan úti célt is kerestek, amely belefért az egynapos programba.

Honvéd kadétok vívtak csatát

A diákokat két csoportba osztották, mindenki megnézte a várat, a vár felépítését, majd az említett korabeli harcászatot is gyakorolhatták. Kérdésünkre elmondta, a fiatalok gyakran vesznek részt külsős programokon. A honvédség is gyakran szervez számukra különböző eseményeket, járnak alakulatlátogatásokon, illetve év vége felé több kirándulásba is bekapcsolódhatnak.

Több programba is bevonták a várat

Fekete-Dombi Ildikó, az Erkel Ferenc Nonprofit Kft. kiállítóhelyekért felelős ügyvezető igazgatója elmondta, a Nemzeti Örökség Intézete tavaly kereste meg őket, hogy két programba is partnerként vonja be a gyulai várat.

– Az egyik a honvéd kadét program, míg a másik a Nemzeti Emlékezetpedagógiai Program – tette hozzá. – Utóbbi keretében már több mint 2000 diák fordult meg a városban. A kadét program keretében pedig a vár, annak történelme és a gyakorlati lehetőségek, a harcászatot imitáló foglalkozás a fiatalok képzésével is összekapcsolódik.

A kadét programban hét helyet jelöltek ki hazánkban. Ezek közé:

a gyulai vár

az egri vár

a siklósi vár

a szigetvári vár

a pákozdi katonai emlékpark

a komáromi erődrendszer

a Mohácsi Nemzeti Emlékhely tartozik.



Felkészült szakemberek, hiteles történelem

Fekete-Dombi Ildikó kiemelte, felkészült történész szakember foglalkozott a diákokkal Szappanos Gábor személyében, aki a harcászatot, a szablyavívást is elsajátította. A fiatalok hitelesen ismerték meg a vár és az ostrom történetét, a szablya históriáját és használatát, majd lehetőségük nyílt irányítottan egy imitált ütközetben részt venni. A „csatában” gyakorlószablya segítségével a diákok kipróbálhatták, hogy milyen is lehetett egykor egy ilyen küzdelem.