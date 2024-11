A koponyeg.hu előrejelzése szerint szombaton a többórás napsütés mellett északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, de térségünkben nem valószínű újabb hózápor. Reggel általában -6 és 0 fok várható.

A hóesés a megyei könyvtár második emeletéről, a szerkesztőségünk ablakából. Fotó: Beol.hu

A közutasok felkészültek a havazásra

A Magyar Közút Békés vármegyében is november 10-én állt át téli üzemmódra, ami azt jelenti, hogy onnantól kezdve 0-24 órában, 12 órás váltott műszakokban látják el a szükséges téli feladatokat. A sótárolóikat feltöltötték, így a Magyar Közút négy békési mérnökségén összesen több mint 4200 tonna sót táraztak be, ami egy átlagos télre elegendő mennyiség. Az is kiderült, kell-e nagyobb hótól tartani pénteken Békésben.

Fokozott figyelmet kér a rendőrség

A rendőrség kéri a járművezetőket, hogy az útviszonyoknak megfelelően, óvatosan és figyelmesen közlekedjenek! Az utak csúszósak lehetnek, mindenképpen indokolt a fokozott figyelem. Az adott útszakaszon ne a megengedett sebességgel hajtsanak, hanem inkább lassabban! Kerüljék a hirtelen fékezést, irányváltoztatást. Tartsanak nagyobb követési távolságot és figyeljenek a gyalogosokra, kerékpárosokra is!