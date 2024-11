„Már többször leírtam, ha igazán pihenni akarok, akkor Gyula kedves, hangulatos városa a lazítás célpontja. Így történt ez október utolsó dekádjában is, és az egyik legtartalmasabb kirándulás sikeredett. Azért is, mert a gyulai vár fontos örökség” – fogalmazott cikkében kollégánk.

A gyulai vár olyan jelképe a városnak, mint Szegednek a Dóm. Fotó: Imre Péter

Mint írásából kiderül, a vár az elsők között volt azon látványosságok sorában, amelyet a 2000-es évek elején, első kirándulásakor megnézett, majd szüleivel is felfedezték 2008-ban. Későbbi gyulai látogatásai során azonban nem mászta meg, egészen mostanáig.

Szépen berendezett kiállítás a gyulai várban

„Azonban mindig ott motoszkált bennem, hogy megint meg kellene nézni a szépen berendezett kiállítást a fegyverekkel, a várúr és várúrnő szobájával, a makettekkel, a kovácsműhellyel, a börtönnel, a kínzókamrával és a kápolnával. Ezért most újra felfedeztem, elfoglaltam a várat. No, nem úgy, mint a törökök... De több szót kár erre fecsérelni, az ott látottakat nem lehet hűen, jól leírni. Beszéljenek inkább a várról, a várban készült fényképek, amelyeket akár meghívónak, invitálásnak is tekinthet mindenki” – írta Imre Péter.