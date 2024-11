– Az ételosztás mellett az is nagyon fontos, hogy rohanó világunkban egy kicsit megálljunk, és legyen lehetőség egy kis beszélgetésre – tette hozzá. A törökzugi játszótéren az ételosztás december 22-én, vasárnap 11 órakor kezdődik.

Boda Lászlóék babgulyással kedveskednek

Boda László, a BodaLDesign ügyvezetője elmondta, ők első alkalommal rendeznek jótékonysági ételosztást, amivel szeretnének mindent megköszönni a gyulaiaknak, illetve az advent üzenetére is felhívják a figyelmet. Ételosztásuk december 15-én, vasárnap 12 órakor a Hétvezér utcában kezdődik. A menü 500 adag babgulyás és tea lesz.

Ismét főznek a gazdák, Mikus Évára is megemlékeznek

Werner György, a Gyulai Gazda és Polgári Egyesület elnöke kiemelte, szervezetük életében már hosszú évekre visszanyúló hagyomány a karácsonyi ételosztás. Idén az 500 adag babgulyást ezúttal is Sándor János főzi majd. A program december 21-én, szombaton 13 órakor kezdődik, és most is sokakkal működnek együtt.

– Idén megkeresett minket egy helyi nagyvállalkozó, aki névtelen szeretett volna maradni, és jelentős összeggel támogatta a főzést. Nagyon köszönjük – fogalmazott. Mint mondta, Mikus Évára, a város kiváló polgárára, számos jótékonysági akció szervezőjére is megemlékeznek.

– Amikor Éva utoljára velünk együtt osztotta az adományát, egy 100 szeletes csokitortával kedveskedett a rászorulóknak, és ezt most az emlékére ugyanígy megszervezzük – tette hozzá.

Romásvároson Kiss Szabolcsék halászlével készülnek

Kiss Szabolcs önkormányzati képviselő, a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye igazgatója elmondta, intézményük, ahogy dr. Görgényi Ernő is szólt arról, részt vállal a városi ételosztásban.

Önkormányzati képviselőként elmondta, Románvároson december 14-én, 15 órától a Galamb utcai idősek klubja előtti részen 300 adag halászlevet osztanak szét egy komoly összefogásnak köszönhetően.

Ételosztások Gyulán karácsony előtt