„Néhány hete nagy örömmel számoltam be arról, hogy egy 430 millió forintos beruházás által korszerűsödik a Gyomaendrődi Liget Fürdő. A fejlesztéssel érintett részeket most Toldi Balázs polgármester úrral és Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester asszonnyal jártuk be, átbeszélve a kivitelezés részleteit. A projekt magában foglalja a nyílászárók korszerűsítését, a meglévő gázkazánok hőtermelésének kiváltását termálvíz fűtési rendszerrel, HMKE rendszer telepítését, valamint a meglévő termálkút hasznosítás kiépítését, amivel a korábbi földgáz felhasználás 100%-os mértékben kiváltásra kerül a jövőben” – írta közösségi oldalán az országgyűlési képviselő.