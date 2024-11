A bevizsgálás a biztos 1 órája

Gombamérgezés: a gyilkos galóca Békésben is csábítja a gombászokat

A szép gomba nem biztos, hogy ehető. A gyilkos galóca térségünkben is vonzza a gombászokat, de akár egyes csiperke- és szegfűgombák között is akadhatnak olyanok, melyek mérgezők. Ami tény, drasztikusan megemelkedtek a gombamérgezések. A kondorosi Beszédes Nimród Attiláné gombaszakellenőr szerdai gombakosarával mutatta be a gombák szépségét. Ugyanakkor ő is felhívta a figyelmet a bevizsgálás fontosságára.

Nyemcsok László

A gyilkos galóca a legismertebb mérgező gomba, de a szezonban megnőttek a fogyasztás utáni megbetegedések Békés vármegyében is. Jelenleg a gombamérgezés tízszeresére emelkedett az átlagos eseményszámhoz képest, a gyilkos galóca továbbra is az élen van. A gombaszezonban nemcsak a mérgező fajok okoznak problémát, hanem a helytelenül elkészített és tárolt gombás ételek is. A gyilkos galóca és az egyéb mérgező gombák veszélyesek, érdemes szakértő segítségét kérni. Képünkön Beszédes Nimród Attiláné szerdai gombakosarával

Forrás: Beküldött fotó A gyűjtött gombát mindig mutassák meg gombaszakértőnek! A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) ezúton is felhívja a gombagyűjtők figyelmét, hogy az általuk gyűjtött gombát minden esetben mutassák meg gombaszakértőnek. A hosszan tartó nyári kánikula Békésben is esőzéssel ért véget. Az Alföldön 100-150 mm csapadék hullott le. Az őszi, jó időben nagy tömegben jelentek meg a kalapos gombák: mind az ehető fajok, mind a teljes gombatermés 90 százalékát kitevő, nem ehető és mérgező fajok. A réteken és legelőkön az első nagy tömegben megjelenő gomba a karbolszagú csiperke, amely mérgező gombafaj, a mostani szezonban is számos mérgezést okozott már Békésben is. Az idő lehűlésével először csökken, majd teljesen eltűnik a mezei szegfűgomba, amit szinte a legtöbben keresnek és gyűjtenek az országban. Átveszi a helyét több apró méretű mérgező, réten és legelőn növekvő tölcsérgombafaj, amelyek miatt minden évben több megbetegedés fordul elő. Nagy tömegben jelen van a gyilkos galóca – Az alföldi, telepített erdeinkben nagy mennyiségben látható a közkedvelt, nagy őzlábgomba, a szemcsésnyelű fenyőtinóru, az ehető csiperke, az érdestinóru és a szintén sokak által kedvelt ördögszekér laskagomba. Azonban megjelent a bolygatott területeken, árokpartokon és erdőszéleken az ugyancsak minden évben megbetegedéseket okozó kerti őzlábgomba is – hangsúlyozták a Nébihnél. – Az ország teljes területén nagy tömegben van jelen a gyilkos galóca. A kellemes idő hatására még nem tűntek el a nyári fajok sem: a nyári, bronzos és ízletes vargánya, az érdestinóru, a molyhos tinórufajok. Közkedveltek a rizikék, valamint a trombitagombák Megjelentek már az ősszel gyűjthető fajok is: a lila pereszke, a szürke tölcsérgomba, a fenyő- és gyűrűstinóruk, az ehető galambgombák és tejelőgombák, a közkedvelt rizike fajok, valamint a trombitagombák. A legtöbb mérgezési esetért felelős két faj jelenleg a nagy döggomba és a világító tölcsérgomba.

A galócák közül szinte minden faj megtalálható: a gyilkos galóca, a légyölő galóca, a párducgalóca, a citromgalóca, de más mérgező nemzetségek fajai is nagy számban fordulnak elő az erdőkben: például a susulykák vagy a fakógombák. A helytelenül tárolt gombás ételek is kiválthatnak megbetegedéseket A Nébihnél kiemelték, a szezon során a mérgező fajok mellett a helytelenül elkészített és tárolt gombás ételek is kiválthatnak megbetegedéseket. Aki nem rendelkezik kellő fajismerettel, vizsgáltassa be az általa gyűjtött vadon termő gombát gombaszakellenőrrel. Azonban a Nébih szerint a legbiztonságosabb megoldás, ha minden gombagyűjtő megteszi ezt. A gomba-szakellenőri vizsgálat ugyanis életeket menthet! Kulcsfontosságú, hogy laikusként se fogyasszunk, és ne is ajándékozzunk ellenőrizetlen gombát! Elsőként rizikéből készített finom gombaételt családjának Beszédes Nimród Attiláné kiemelte, a lilatönkű pereszke az egyik kedvelt gombája, a birka- és marhalegelőkön fordul elő leginkább Békésben. Szereti az óriáspöfeteget, szinte minden pöfeteg ehető, ami fehér belül. Mostani kosarából elsőként rizikéből készített finom gombaételt családjának.

