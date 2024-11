Orosháza oktatási intézményeit, a szülőket, a gyerekeket az alapítványi információk átadásával is segítik a Szurikáta Alapítvány diab nagykövetei. A gyermekkori cukorbetegség sok családot érint és azokat a közösségeket, ahol megjelennek a beteg gyerekek. A gyermekkori cukorbetegség e két orosházi édesanya és családjaik életében okozott fejtörést, sok feladatot, a sorstársakkal való kapcsolatfelvétel és a megoldáskeresés mellett.

A két orosházi nagykövet: dr. Francziszti-Lazányi Magda és Kis Gabriella. A gyermekkori cukorbetegség családjaikban is jelen van. A szerző felvétele

– A Szurikáta Alapítvány diab nagyköveteiként azt a feladatot vállaltuk, hogy az alapítvány képviseletében a helyi gyermeknevelési intézményeket meglátogatjuk és igyekszünk az intézményvezetők, a pedagógusok figyelmét felhívni az egyes típusú diabétesz korai felismerésének a fontosságára. Ezt célozza az alapítványnak ez a kampánya.

Gyermekkori cukorbetegség: fontos a korai felismerés

– Novemberben indulunk. Kaptunk segédanyagokat. Plakáttal és könyv formában is segíteni akarunk az óvodákban, az iskolákban, hogy amennyiben a tüneteket észlelik a gyerekeken, akkor a pedagógusok tudjanak jelzéssel élni a szülő felé, az anyuka, apuka pedig minél előbb gyermekorvosi segítséget kérjen. A korai felismerés nagyon fontos – hangsúlyozta Magdi, akinek két gyermeke van, családjuk is érintett a gyermekkori cukorbetegségben.

– A tünetek felismerése a legfontosabb, mert nagyon rövid idő alatt bekövetkezhet a súlyos állapotromlás. Intő jel, ha hirtelen és minden ok nélkül sok folyadékot vesz magához a gyermek (akár napi 3-4 litert), gyakoribb a vizelési ingere, akár bepisilés formájában, vagy vizelettartási zavarok jelentkeznek, illetve indokolatlan fáradtság... – sorolta a saját tapasztalatait is az édesanya, aki érintettségük miatt is figyelte a világhálón a gyermekkori cukorbetegséggel kapcsolatos tartalmakat és rátalált az alapítványra, a nagyköveti programra.

Diab nagykövetek átadják ismereteiket

– A mi esetünkben szerencsére a betegség korai szakaszában megtörtént a cukorbetegség diagnosztizálása. Úgy gondoltam, hogy ez a legkevesebb, hogy igyekszek más szülőket is segíteni abban, hogy a tapasztalataimat átadjam, az alapítvánnyal összehozzam és a betegség kezelésére jó gyakorlatokkal ismerkedhessenek meg az érintettek – tette hozzá az édesanya.