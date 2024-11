Kis híján elgázolt egy nőt és két gyermeket egy autós kedden 16 óra 15 perc körül Békéscsabán, az Andrássy út és a Munkácsy utca kereszteződésében, a kijelölt gyalogátkelőhelyen.

A térfigyelő kamera felvételén jól látszik, hogy kis híján elgázolta az autós a két gyermeket és anyukájukat a gyalogátkelőhelyen

Forrás: police.hu

Sokkoló videó: kis híján elgázoltak két gyermeket és egy nőt Csaba belvárosában

A döbbenetes eseményről, amelyben az autós kis híján elgázolta az anyukát és gyermekeit, videó is készült, amit a Békés vármegyei rendőrség meg is osztott Facebook-oldalán a megelőzés érdekében.

Utánajártunk, érkezik-e hó Békésbe

Pénteken megérkezik a hó az országba – olvashattuk több helyen. Három időjárás-előrejelzésre szakosodó portált néztünk meg, hogy választ kapjunk arra a kérdésre, tényleg jön-e a hó Békésbe, grátiszként pedig mobilunkon is csekkoltuk, mi várható. Később persze azt is megírtuk, hogy mi jött be az előrejelzésekből.

Erős széllel érkezik a hidegfront, a nagykabátra biztos, hogy szükségünk lesz, de hó sem kizárt

Forrás: shutterstock

A szerelemgyerek népszerű a békéscsabai piacon

A késő őszi, téli vitaminbombák tarolnak a napokban a békéscsabai piacon. Nagyon keresett a narancs, a mandarin és a klementin is. Valamivel lejjebb ment az áruk a korábbiakhoz képest. Vonzóak a nagyszemű olasz szőlők is – köztük a magszegények –, de ezeknek az ára jóval magasabb a narancsnál és a mandarinnál.

Kedvelt a klementin is a békéscsabai piacon

Fotó: MW-archív

Egyre többször hallunk kínai géphangot a telefon végén. Mi ennek az oka?

Az utóbbi időben egyre több magyar felhasználó kap furcsa hívásokat magyar telefonszámokról. Ám, ha felvesszük ezeket a hívásokat, akkor viszont kínai géphang szól bele.