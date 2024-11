Szegedi Balázs, a Fidesz békéscsabai elnöke elmondta, hogy a Fidesz önkéntesei révén tavaly is népszerűsítették a Gondosóra programot, így tesznek idén is, a közeljövőben. Az előző kampány során több ezer embert szólítottak meg, és csak nekik köszönhetően 300 idős csatlakozott a Gondosóra programhoz. Hangsúlyozta: fontos odafigyelni az idősekre, egy veszélyeztetett korosztályról van szó. Eddig a Gondosóra révén több mint 33 ezer életet mentettek meg országos szinten, tehát egy olyan programról van szó, amelynek hírét lehet és kell is terjeszteni.

Szegedi Balázs, a Fidesz békéscsabai elnök és Herczeg Tamás országgyűlési képviselő elmondták, hogy újra népszerűsítik a Gondosóra programot. Fotó: Licska Balázs

Egyre több idős él egyedül

A korábbi, sok évszázados gyakorlat, hogy a családok, ha nem is mindig egy háztartásban, de legalább egy településen éltek, az elmúlt évtizedekben megváltozott. Egyre több az olyan idős, akik közvetlen hozzátartozói nem a közvetlen környezetükben élnek, és egyre többen vannak olyanok is, akik egyedül vannak. Ebből a szempontból valóban veszélyeztetettek – fogalmazott Herczeg Tamás országgyűlési képviselő. A Gondosóra program segítség lehet azoknak az időseknek, akik szintén idős társukkal, házastársukkal együtt élnek, de főleg azoknak, akik egyedül vannak otthon.

A diszpécserszolgálat folyamatosan elérhető

Előfordulhatnak olyan élethelyzetek, amikor gyors segítségre van szükség. A Gondosóra program keretében a diszpécserszolgálat napi 24 órában, a hétből hét napon keresztül, tehát folyamatosan, napszaktól, munkanaptól és hétvégétől függetlenül elérhető. Ráadásul nemcsak az eszköz, hanem maga a szolgáltatás is ingyenes – tette hozzá. Ismertette, hogy a Gondosóra programban való részvétel egyetlen feltétele, hogy a használó betöltse a 65. életévét. Előző év eleje óta eddig több mint 700 ezren regisztráltak a programra, a cél az, hogy jövő év végére elérhessék a 1,5 milliót.

Több ezer életet mentett eddig a Gondosóra

Herczeg Tamás országgyűlési képviselő is megerősítette, hogy eddig több ezer életet mentett a Gondosóra, és – mint fogalmazott – akadnak egészen extrém példák. Volt, hogy vízbe esett horgász, erdőben eltévedt kiránduló kért és kapott a készülék révén segítséget. De előfordulhat, hogy egy idős kerékpározás közben szenved balesetet, bűncselekményt észlel, illetve az is, hogy hirtelen rosszullét következik be, ilyenkor is gombnyomásra érkezhet a segítség.