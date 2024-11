– A Békés vármegyei Geszten születtem, a nevezetes és gyönyörűséges Tisza-kastély árnyékában. Az otthonunk egy nádfedeles kiskunyhó volt. Kicsi, rettenetesen szegényes, de a miénk volt. Testvérek nélkül nőttem fel, amit én sajnáltam, mert nem volt „családon belüli” játszópajtásom. A két kisbabáját elvesztő édesanyámmal jóformán kettecskén éldegéltünk hatalmas szegénységben, miután katona édesapám sokszor odavolt. Ő Horthy honvédként hazafiasan védte a hazát, míg a háború után épp ezért vegzálták – mesélte a Szoljon.hu beszámolója szerint Eszti néni.

A Geszten született Eszti nénit a napokban köszöntötték Szolnokon 90. születésnapja alkalmából. Fotó: Nagy Balázs

Tizennégy éves koráig élt Geszten Eszti néni

– Tizennégy éves koromig éltem Geszten, mely települést ma is imádok. Geszt nekem a világ. Azért, mert a szülőhelyem, és azért is, mert a környezetével együtt egy csodálatos ékszerdoboz. A felújított Tisza-kastélyt és parkját idén, a nemzeti összetartozás napján adták át ünnepélyesen. Az épületről és a Tisza család történetéről már számos könyv született. A korábban napvilágot látott köteteim után nemrég én is írtam egy újabb olvasmányt, amely kifejezetten Gesztről, a településről, illetve annak természeti, környezeti szépségeiről szól – fogalmazott a születésnapos.

Tanulmányai miatt Szegedre, onnan pedig a munka miatt Szolnokra került

Eszti néni elmondta, hogy Szegedre, az ottani vegyipari technikumba került, és Szegeden ismerkedett meg későbbi férjével is. A technikum után közösen Szolnokot választották, ahol akkor épült a kénsavgyár, a későbbi Tiszamenti Vegyiművek. Itt 20 évet dolgozott, majd a városnál helyezkedett el nőfelelősként, 1980-tól 1990-es nyugdíjazásáig pedig a cukorgyárban vállalt munkát.

Kis Polskival utazta be az egész országot

Amíg élt a férje, vele, azonban 1984-es elvesztése után egyedül utazta be a fél, de talán az egész országot, no meg Törökországot. Volt egy aranyos kis Polskija, az lett a társa – írták a Szoljon.hu cikkében. Eszti néni – akiről senki nem mondaná meg, hogy 90 éves, 20 évet simán letagadhatna – két gyermekével, négy unokájával és két dédunokájával olykor személyesen, sokszor a világhálón keresztül találkozik.