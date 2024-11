Mint a képviselő-testület elé került előterjesztésben írták, a Kossuth Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola működtetését az állam átvette az önkormányzattól pár éve, vagyonkezelési szerződést kötöttek és több ingatlant átadtak a Gyulai Tankerületi Központ számára. Most azonban a tankerület úgy döntött, hogy visszaadná a gépállomási iskola Kossuth utca 89. szám alatti ingatlanát az önkormányzatnak. A város vissza is vette, majd tovább is adta saját cégének, a városgazdálkodási és önkormányzati vagyonkezelő kft. számára.