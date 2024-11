Dr. Árpási Zoltán, a Gál Ferenc Egyetem Gazdasági Kar dékánja elmondta, a Csaba Centerben tartott egész napos programnak, a Felvételizők Napja eseményeinek volt egy fontos tájékoztató jellege.

A Felvételizők Napján megismerhették a Gál Ferenc Egyetem képzéseit az érdeklődők

Fotó: Bencsik Ádám

Felvételizők Napja, bemutatkozott a négy kar

– Bemutatkozott a Gál Ferenc Egyetem négy kara. Az egészség- és szociális tudományi, a gazdasági, a pedagógiai és a teológiai kar képzéseit egyaránt megismerhették az érdeklődők – fogalmazott a dékán. – Bemutattuk a különböző lehetőségeket, a pontszámításokat, a pluszpontokról való tudnivalókat, a szakokat, a szakirányokat, valamint a specializációs irányokat. A látogatók a tájékoztató és információs pultoknál beszélgethettek minderről, illetve információt kérhettek.

Interaktív játékok és kvíz is színesítette a programot

Különböző interaktív játékok, gazdasági kvíz, „pénzeső” is várta a látogatókat. Ezeken a helyeken tallérokat gyűjthettek a jelenlévők, amelyeket tombolára válhattak be. Annak sorsolásán pedig értékes nyeremények találtak gazdára, köztük két elektromos roller is.

A Felvételizők Napja iránt végig jelentős érdeklődés mutatkozott, a helyi, békéscsabai fiatalok mellett más településekről, például Szeghalomról és Gyuláról is érkeztek látogatók. Akadtak egész osztályok, míg mások egyénileg vagy kisebb csoportokban keresték fel a Gál Ferenc Egyetem standjait.

Az érdeklődők között voltak felnőttek is, az egyetem ugyanis ennek a korosztálynak is kínál különböző lehetőségeket levelezős képzések keretében.