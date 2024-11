Országos felmérést indított a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a területi kamarák közreműködésével, hogy a minimálbér emelésével kapcsolatban megalapozott megállapodás születhessen – nyilatkozta dr. Orosz Tivadar, a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke.

A kamara indított egy felmérést, megkérdezik, hogy a vállalkozók tűrőképességébe mekkora minimálbér-emelés fér bele. Illusztráció: Shutterstock

Elindult a felmérés, megkérdezik a vállalkozókat

Új vezetés kapott bizalmat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara nemrég tartott tisztújító közgyűlésén, amely a 2025. évi minimálbér kérdésében felmérést, országos kutatást és széleskörű konzultációt indított a területi kamarák közreműködésével – ismertette dr. Orosz Tivadar, a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke.

Tűvel és tollal alkot, Rell Kata Orosházán is megmutatta, hogyan

Tűvel és tollal című kiállítás látható Orosházán, a Táncsics gimnáziumban Rell Kata textilképeiből. Kedden a verseskötetét is bemutatták.

Rell Kata: Amikor munkálkodom, kikapcsolódok. A szerző felvétele

Egyre több román vásárol ingatlant a határ mentén

Az utóbbi időszakban ismét élénkült a kereslet a magyar-román határ mentén fekvő ingatlanok iránt Békés vármegyében is. A romániai ingatlanvásárlók érdeklődése már hosszú évek óta elsősorban Battonyára és környékére irányul, de jóval kisebb számban a gyulai ingatlanok iránt is van kereslet. A fürdővárosban is megjelentek vevők, akik inkább befektetésként és apartmanként vesznek ingatlanokat.

A romániai ingatlanvásárlók többsége a kedvező árak és a jó elhelyezkedés miatt választja Békés vármegyét. Illusztráció: Shutterstock

Újabb facsemetékkel bővült az újszülöttek ligete Sarkadon

Újabb 28 facsemetével gazdagodott a közelmúltban Sarkadon az Anti út és a Zsarói utca kereszteződésében kialakított terület. Az újszülöttek ligetében mondhatni névre szóló fát kaptak azok a gyermekek, akik az előző év második felében, a mostani esztendő első felében születtek, és a szüleik igényeltek és kaptak is gyermekszületési támogatást – ismertették Sarkad Facebook-oldalán.

Újabb 28 facsemetével bővült Sarkadon az újszülöttek ligete a napokban. Forrás: Sarkad Facebook-oldala

Szakmákról Szeghalmon: fodrász legyek, asztalos vagy mezőgazdasági gépész?

Immár hagyományos pályaorientációs napját rendezte meg a minap a szeghalmi Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Békés vármegye szakképző intézményei közel 500 kisdiáknak és pályaválasztás előtt álló nyolcadikosoknak mutatták be szakmakínálatukat. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) Békés vármegyei szakképzési referensei is részt vettek a rendezvényen.