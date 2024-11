Az időjárási előrejelzések a numerikus modellezésen alapulnak, melyek a légköri folyamatok fizikai törvényszerűségeit és matematikai egyenleteket használnak – emlékeztet a Köpönyeg. A légkör kaotikus jellege miatt az időjárási előrejelzések rendkívül érzékenyek a kezdeti feltételekre. Az adatokban meglévő apró hibák az előrejelzés során felerősödhetnek, ami a hosszabb távú prognózisokat bizonytalanná teszi, így most azt is, várható-e idén fehér karácsony.

Fehér karácsonyban bíznak a gyerekek és szüleik, de még biztosat nem lehet ma mondani. Illusztráció: Shutterstock

Milyen módszereket vetnek be?

Az ensemble-előrejelzés módszere a fenti problémát enyhíti. Ez nem egyetlen kezdeti állapotból indul ki, hanem több, egymáshoz közeli kiindulási feltételből. Az így kapott eredményekből megbecsülhető például az, hogy mekkora eséllyel várható havazás vagy enyhe idő. A fáklya- és spagetti-diagramok segítségével az előrejelzés bizonytalansága is szemléltethető. A fáklya-diagram például azt mutatja, hogy egy adott földrajzi helyre vonatkozó előrejelzések mennyire térnek el egymástól: minél szélesebb a „fáklya”, annál nagyobb a bizonytalanság.

A futóáramlásakból is levonható következtetés

A futóáramlás (jet stream) a Föld légkörének egyfajta „gyorsforgalmi útja”. Ez egy nagy sebességű széláramlat, amely a légkör felső rétegeiben, 8–12 kilométer magasan fúj, és elképesztő sebességgel halad: néha akár 400 km/h-val is. A jet stream meghatározza a ciklonok és anticiklonok mozgását, amelyek felelősek az olyan jelenségekért, mint az eső, a szél, a viharok vagy éppen a havazás.

A népi időjóslást sem szabad félvállról venni

„Ha Katalin kopog, karácsony locsog” – tartja a népi időjóslás. Mint a Vaol.hu emlékeztetett, ha november 25-én fagy, akkor karácsonykor esős, latyakos idő várható, de az időjósló mondás fordítottja is igaz, tehát ha Katalinkor esős, enyhe idő van, akkor karácsonykor fagy várható. Mivel hétfőn a tíz Celsius-fokot is megközelítette a hőmérő higanyszála, így inkább kopogni fog. Ez természetesen nem jelenti egyúttal azt is, hogy fehér lesz az idei karácsony, de az esély megvan rá.

Fehér karácsony: ekkor látunk majd pontosabbat

Hogy milyen lesz a karácsonyi időjárás Békésben, az csak nagyjából két héttel az ünnep előtt kezd megbízhatóan előrejelezhetővé válni.