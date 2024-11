– Időközben műsorvezetőként is debütáltam, 1998-tól 2005-ig az Emberközelben című tévéműsort szerkesztettem és vezettem – hangsúlyozta az Origónak adott interjújában a minap. – 1999-től a Fásy Mulató és a Zeneexpressz című műsorok tulajdonosa és műsorvezetője vagyok.

Díjakban sem volt hiány:

1996: Bárczy Gusztáv-díj,

1998: Az év mecénása díj,

2000: A világ legjobb karitatív szervezete díj.

1998-tól 2010-ig a Kereskedők és Vendéglátósok Országos Szövetségének társelnöke volt, 2011-ben megválasztották a Bio Agrár Kultúra Egyesület nagykövetének és 2011-ben a Pálinka Lovagrend tagjának, valamint több mint 15 éve a Magyar Ökölvívó Szövetség elnökségi tagja.

Kellett egy szerető, okos feleség, hogy mindez sikerüljön

– Mint tudjuk, minden sikeres férfi mögött egy nő áll. Ez teljes mértékben igaz nálam is – hangsúlyozta Ádám az Origónak. – Feleségem, Marika dinamikus, okos, határozott NŐ. Nagybetűs NŐ, aki nélkül ma nem tartanék ott, ahol tartok. Marikát 1991-ben ismertem meg, akinek temperamentuma, határozottsága és persze a szépsége is elvarázsolt. Szerelem volt első látásra, ami azóta is tart. Összefonódott az életünk és a munkánk. Szerelmünket kislányunk, Zsüliett születése pecsételte meg. A Fásy Birodalom alapköveit hárman, Zsüliett, Marikám és jómagam fektettük le. Itt tartok most, de ne higgyék, hogy ezzel vége! Sok új és érdekes ötletet tartogatunk mi, a Fásy család. Ez a mi utunk.

Reméli, nem okozott csalódást édesapjának

Ádám kitért arra, tizennegyedik gyerekként született a családba.

– Nyolcan nőttünk fel, és én voltam a legkisebb – mesélte. – Édesapám 1907-ben született, érettségizett ember volt, ami akkoriban meglehetősen ritkaságszámba ment. Rendkívül művelt ember volt. Édesanyámmal több, mint 50 évet éltek meg boldog házasságban.