Lerakták a falusi turizmus alapjait

Pocsajiné Fábián Magdolna három évtizeddel ezelőtt az akkori megyei művelődési központban dolgozott, és a vidék- és területfejlesztési programokat koordinálta, illetve menedzselte – kollégáival együtt – a hátrányos helyzetű térségekben

– Békés-Bihar hét települése is érintett volt egy komplex programban, amelynek egyik szelete a falusi turizmus volt – fogalmazott. – Magas volt a munkanélküliség, mi elsősorban a közösségek létrejöttének ösztönzésében, a helyi értékek megőrzésében és a humán erőforrás erősítése terén láttuk az egyik előrelépési lehetőséget. A térség adottságait figyelembe véve úgy gondoltuk, hogy be lehet indítani a falusi turizmust. Felmérést végeztünk Békés-Bihar érintett településeinek leendő falusi vendégfogadói körében, akik szívesen csatlakoztak a kezdeményezéshez. Tájékozódtunk, hogy mire van szüksége azoknak, akik foglalkoznának falusi vendégfogadással. Képzéseket szerveztünk, turisztikai szakembereket hívtunk meg, akik előadásokat és tréningeket tartottak, egyeztettünk a polgármesterekkel, a jegyzőkkel, tanulmányutakra mentünk a jó gyakorlatok megismerésére.

A fenti aktivitásokra is épülve megalakult a Békés-Bihar Térség Falusi Turizmusáért Egyesület, amiből később kinőtte magát a Békés Megye Falusi Turizmusáért Egyesület. A szintén kitüntetett Bényei házaspár is erősítette a csapatot, elkezdődött a térség és az egész falusi turizmus szakirányának fejlődése. Az ország különböző régióiban létrejött hálózatok, egyesületek , vállalkozók kezdeményezésére létrejött az országos szövetség, amelyhez mi is csatlakoztunk. Gyakorlatilag ekkor rakták le a máig működő hazai falusi turizmus alapjait.