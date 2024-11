Sokan hajlamosak elfelejteni, hogy a házuk előtti, kerítésen kívüli terület közterületnek számít. Ez azt jelenti, hogy ott engedély nélkül nem lehet fákat vagy bokrokat ültetni, sem kivágni. Aki megszegi a fakivágás szabályait, büntetést kockáztat, és komoly következményekkel kell szembenéznie – ismertette Facebook-oldalán Opauszki Zoltán. Kiemelte: minden közterületre ültetett fa automatikusan a helyileg illetékes önkormányzat tulajdonába kerül. Ezért a fák kivágásához hatósági engedély szükséges, akkor is, ha az adott fát a lakók ültették saját pénzükön.

Eljött a faültetések és fakivágások időszaka. Fontos betartani a fakivágás szabályait, a közterületen lévő növényeket csak engedéllyel lehet eltávolítani. Illusztráció: Shutterstock

Súlyos probléma esetén lehet csak fát kivágni

Békéscsaba környezetvédelemért és turisztikáért felelős tanácsnoka közölte: a leggyakoribb panaszok a fa árnyékolása, a levelek hullása vagy a parkoló autók akadályozása miatt érkeznek, de ezek önmagukban nem elegendő érvek a kivágás engedélyezéséhez. Ha valóban súlyos problémát jelent egy utcai fa, például törés- vagy kidőlésveszély áll fenn, illetve járhatatlanná teszi a járdát, a jegyzőnél lehet kérni az engedélyt a kivágásra. Az is elfogadható indok, ha a fa gyökerei kárt tesznek az épületben.

Önkormányzati rendelet szól a fás szárú növények védelméről

A javaslatára a békéscsabai városi közgyűlés két éve bólintott rá a fás szárú növények védelméről szóló önkormányzati rendeletre. Akkor Opauszki Zoltán jaminai önkormányzati képviselő, városi tanácsnok hangsúlyozta: a jogszabály elfogadása is egy üzenet, hogy fontosak Békéscsaba számára a fás szárú növények, a fák és a cserjék.

Meghatározták a fakivágás szabályait is a rendeletben

A regulába belefoglalták, hogy önkéntes faültetés, azaz közterületi növénytelepítés esetén is kell előzetes hozzájárulást kérni, és az abban megszabott feltételeket be kell tartani. Meghatározták a fakivágás szabályait is: csak a közterület tulajdonosának előírásai és a jegyző engedélye alapján lehet fás szárú növényt eltávolítani – többek között élet- és balesetveszély, kiszáradás, betegség miatt –; illetve kizárólag szeptember 1. és február 28. között, persze vannak kivételes esetek. Az is lényeges, hogy van pótlási kötelezettség, aminek pénzbeli megváltással is eleget lehet tenni.