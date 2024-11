Ügyvezető 6 perce

Az év végi jutalmakról is döntöttek Gyulán

Csütörtöki ülésén a gyulai képviselő-testület egyhangúan támogatta, hogy a következő öt évben is Komoróczki Aliz irányítsa ügyvezetőként a Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft.-t. A tanácskozáson szó esett az év végi jutalmak kérdéséről is. Az önkormányzati intézményeknél és önkormányzati gazdasági társaságoknál dolgozók, illetve a közfoglalkoztatásban tevékenykedők is kapnak jutalmat a fürdővárosban.

A képviselő-testület csütörtöki ülésén az év végi jutalmak mellett számos egyéb kérdésről szó esett. A testület javasolta, hogy 2025. január 1-től 2029. december 31-ig ismét Komoróczki Alizt bízzák meg a Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetői feladataival, illetve a kft. felügyelő bizottságának tagjaira is javaslatot tett a testület a kft. taggyűlésének. A gyulai képviselő-testület számos kérdésről, így az év végi jutalmakról is döntött Fotó: Dr. Görgényi Ernő Facebook-oldala A Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft-t a következő öt évben is Komoróczki Aliz vezeti A Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos előterjesztés során dr. Görgényi Ernő, Gyula polgármestere elmondta, december 31-én mind az ügyvezetőnek, mind a felügyelő bizottságnak lejár a mandátuma. – Nagy szerencsénk, hogy Komoróczki Aliz vezeti a céget, hiszen egy olyan szakember látja el 14 éve az ügyvezetői feladatokat, aki a turisztikai szektorban, a versenyszférában minden területen tapasztalatot szerzett, végigjárta a ranglétrát, így a szakértelme mellett jelentős munkatapasztalattal is rendelkezik – emelte ki dr. Görgényi Ernő, majd hozzátette, a feladat a komoly szakmai kihívás mellett emberileg és diplomáciai téren is kiváló képességeket igényel, hiszen szintetizálni kell a különböző érdekeket, de mindig van egy közös nevező, a város érdeke. Szólt arról, hogy a kft. 50 százaléka városi tulajdonban van, további 50 százaléka pedig a turisztikai szektor szereplőiében. Komoróczki Aliznak így a piaci szereplők, illetve a város és a piaci szereplők között is egyetértést kell teremtenie munkája során. Elismerik az ügyvezető munkáját Dr. Görgényi Ernő hangsúlyozta, általános elismerés övezi az ügyvezető munkáját, ezért is megnyugtató, hogy a következő öt évben is vállalja ezt nehéz és szép feladatot. Kitért arra, hogy Komoróczki Aliz írásban megfogalmazta elképzeléseit. A testület a turisztikai kft. felügyelő bizottsági elnökének Kun Miklóst, a Gyulai Várfürdő Kft. ügyvezető igazgatóját, a FEB tagjainak pedig Arató Henriettát,

Boros Zoltánt javasolta a cég taggyűlése számára. Komoróczki Aliz 2011-ben a gyulai Turisztikai Desztináció Menedzsment szervezet megalapításában is közreműködött, s mint ennek kapcsán az ügyvezető kiemelte, olyan szakmai közösség, olyan szervezet jött lére, amelynek tulajdonosi szerkezete mind a városban, mind az országban egyedülálló. A szakmai közösség számos sikert könyvelhetett el, mindenek előtt túlélte a válságos időszakot is. A tulajdonos kör megegyezése és döntése alapján sikerült egy kiszámítható, hosszú távú, fenntartható finanszírozási rendszert kialakítani.

Fotó: Dr. Görgényi Ernő Facebook-oldala Elképzeléseiről is szólt a szakember Komoróczki Aliz hangsúlyozta, munkájával szeretne hozzájárulni a gyulai turizmus további fejlődéséhez. Kifejtette, vezetői programjában a turizmusban érdekelt partnerek és szolgáltatók közösen alkotott stratégiája mentén három főbb területet emelt ki, amelyekre fókuszálni szeretne. – Az első a gyulai turisztikai szolgáltatások folyamatos minőségi fejlesztése. A város adottságait figyelembe véve a minőségi fejlesztésben van a növekedési potenciál – sorolta. A város nemzetközi piaci helyzetének erősítését ugyancsak fontos elképzelésként jelölte meg, aminek fő célpiaca Románia. Mint mondta, az eddiginél sokkal aktívabb megjelenésben gondolkodik, aminek érdekében újabb források bevonása is szerepel a tervek között. Gyula és térsége szintjén együttműködési hálózat kialakításában és működtetési feltételeinek biztosításában is gondolkodik. Év végi jutalmak érkeznek az eredményes gazdálkodásnak köszönhetően Dr. Görgényi Ernő bejelentette, az önkormányzati intézményeknél és gazdasági társaságoknál dolgozók karácsonykor év végi jutalomban részesülnek. Az önkormányzat fenntartásába tartozik a Gyulai Egészségügyi Alapellátási Intézmény, Gyula Város Egyesített Óvodája, a Gyulai Polgármesteri Hivatal, a Mogyoróssy János Városi Könyvtár, illetve a kistérségi társuláson keresztül a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye. Az öt intézmény több mint 480 dolgozójának biztosítanak jutalmat év végén. Az említett öt gyulai intézményben munkavállalónként egységesen nettó 150 ezer forintos jutalom kifizetésére nyílik lehetőség. A személyenkénti jutalmazás az intézményvezetők munkáltatói jogkörébe tartozó kérdés. Így a részmunkaidős foglalkoztatás, az év közben létesített jogviszony, valamint a tartós távollét alapján az arányosítás is az intézményvezetők hatáskörébe tartozik. Mivel az egyesített szociális és gyermekjóléti intézmény kivételével a munkáltatói jogokat az intézményvezetők és az igazgatók esetében a képviselő-testület gyakorolja, így a vezetők esetében a jutalom megállapításával kapcsolatban a grémium döntött.

– A jutalom lehetősége az eredményes gazdálkodás eredménye, aminek az intézményeknél megvan a szükséges fedezet. Külön támogatást mindez nem igényel, kivéve a szociális és gyermekjóléti intézmény esetében, amely jelenleg nem rendelkezik a szükséges bérmaradvánnyal az egyszeri juttatás megállapításához – tette hozzá dr. Görgényi Ernő. Ezért az önkormányzat 34 millió 911 ezer forint kiegészítő támogatást biztosít az intézmény számára a célra. A nettó 150 ezer forinttal kapcsolatban hangsúlyozta, az összeg a város teherbíró képességéhez is igazodik, és a jövedelmekhez viszonyítva is ez egy látható karácsony előtti támogatás az érintett családoknak. A közfoglalkoztatottra is gondolnak Dr. Görgényi Ernő arról is tájékoztatott az ülésen, hogy azoknak a közfoglalkoztatottaknak is egyszeri, bruttó 100 ezer forint jutalmat biztosítanak, akik egész évben közfoglalkoztatásban tevékenykednek, míg akik kevesebb időt dolgoztak, arányosítják az összeget. A városi gazdasági társaságoknál ugyancsak lesz év végi jutalmazás.

