Projektzáró rendezvényként a Márki iskola pedagógusa egy kiállítást álmodott meg, ahol a rajz- és technikaórákon Siposné Isztin Magdolna vezetésével készített búzakalászokat, malmokat tárták közönség elé.

– Tóthné Szekeres Gabriella a kémiaórába, Gulyás Eszter az énekórába, Vaczkóné Hernádi Zsuzsanna a magyar nyelv és irodalom órába építette be a kenyérkészítés, ételmaradék-mentés témáját. Végül mesejátékkal adtuk elő Kányádi Sándor Mindennapi kenyerünk című művét. A kenyérkészítés folyamata drámapedagógiai módszerekkel „megrajzolva” is különleges élményt jelentett – sorolta Csákvölgyi Erika, aki az élelmiszerhulladékok okozta negatív környezeti hatásokról, a megelőzés és csökkentés módjairól is sokat mesélt a tanítványainak, akik megismerhették „a kenyér második életét”, azaz maradékok felhasználásáról szóló recepteket.