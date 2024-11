A Jókai színház fájdalommal búcsúzik Verától – tudatta honlapján hétfőn a teátrum. Vera Békéscsabán született, és 14 éves kora óta dolgozott a színházban. 1954-ben tanulóként került a társulathoz, majd az iskola elvégzése után itt helyezkedett el.

Elhunyt Lakatos Károlyné Vera, aki 70 évig dolgozott Békéscsabai Jókai Színház társulatában színházi fodrászként.

Forrás: jokaiszinhaz.hu

Óriási szakmai tudással, tapasztalattal és alázattal szolgálta az előadásokat, emberségét, türelmét, diszkrécióját valamennyi munkatársa ismerte.

Évtizedekre visszamenően fel tudta idézni a legrégebbi előadásokat is, élő kútfője volt a Békéscsabai Jókai Színház emlékezetének, hiszen nyugdíjba vonulása után is a társulatnál maradt. Magánélete is a színházhoz kötődött férje, Lakatos Károly révén.

Vera munkáját Magyart Teátrum-díjjal jutalmazta a szakma, és örökös tagsággal ismerte el a társulat. Emlékét tisztelettel megőrzik.