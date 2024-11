Magyar-olasz gazdaságpolitikai találkozót tartott a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara a Magyarországi Olasz Kereskedelmi Kamarával a Budapesti Olasz Nagykövetséggel és az Olasz Külkereskedelmi Intézettel együttműködve csütörtök délután, „Italian Business Day” keretében „From Made in Italy to Made With Italy Business Meeting” címmel az Arcanum Hotelben. A program a közel hat éve megkötött együttműködési megállapodás megújításával kezdődött, amelyet a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara és a Magyarországi Olasz Kereskedelmi Kamara elnökei írtak alá. A megegyezés a szorosabb üzleti kapcsolatok kiépítéséről szól és egyebek mellett arról, hogy minél több olasz vállalkozó ,,találjon otthonra” Békés vármegyében is.

A Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara és a Magyarországi Olasz Kereskedelmi Kamara együttműködési megállapodást írt alá Fotó: LP

Együttműködési aláírást újítottak

Dr. Orosz Tivadar, a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke hangsúlyozta, hogy a Magyarországi Olasz Kereskedelmi Kamarával folytatott együttműködés nem új keletű, hiszen már 2018-ban született egy megállapodás a felek között. Ezt az együttműködést a mostani találkozón ismét megerősítették, hogy tovább szilárdítsák a kapcsolatot nemcsak a két kamara között, hanem az üzleti élet szereplőivel, olasz vállalkozókkal és befektetőkkel is, különös tekintettel Békés vármegyére. Herczeg Tamás, országgyűlési képviselő is hangsúlyozta köszöntő beszédében, hogy Olaszország kiemelt fontosságú partnere Magyarországnak.

Olaszország fontos szerepet játszik a magyar gazdaság életében

A 2023-ban Itália hazánk exportjának második legfontosabb célpontja volt Németország után, több mint 8 milliárd euró volt a kétoldalú kereskedelmi forgalom értéke, így mindenképp eredményes évet zárhattak a felek. Az olasz tőke a magyar gazdaság csaknem minden ágazatában van jelen, ezek közül a legjelentősebb területek a pénzügy, biztosítás, energetika, gázszolgáltatás, műanyagipar, elektronika, fémipar, vegyipar, kereskedelem és turizmus. Olaszország exportban a második, importban a nyolcadik legjelentősebb külkereskedelmi partnere Magyarországnak.