Ismét megjelenhetnek a közösségi e-rollerek Békéscsabán

Repültek a Bird rollerei Békéscsabáról, mivel a városi közgyűlés szeptember 19-ei ülésén úgy döntöttek, hogy megszüntetik a szolgáltatóval kötött megállapodást. Akkor határoztak arról is, hogy mivel a békéscsabaiak megkedvelték a közösségi e-rollerszolgáltatást, nyilvános pályázatot írnak ki egy ilyen rendszer működtetésére. A pályázat a napokban meg is jelent, és volt is jelentkező, aki végezné a szolgáltatást.

A városi közgyűlés korábbi döntésének megfelelően ki is írta a békéscsabai önkormányzat a pályázatot a közösségi e-rollerszolgáltatás biztosítására. Ebben olyan elvárásokat támasztottak a pályázó elé, hogy legalább száz műszakilag megfelelő, üzembiztos e-rollert kell az igénybe vevők rendelkezésére bocsátania, saját költségén és saját kockázatára. Ha sikeres lesz a szolgáltatás biztosítására kiírt pályázat, akkor ismét megjelenhetnek a közösségi e-rollerek Békéscsabán. Illusztráció: Shutterstock Területhasználati díjat kell fizetnie a vállalkozónak Emellett területhasználati díjat kell fizetnie. Igazából ezen a területen versenyezhettek a pályázók, hiszen nem volt mindegy, hogy milyen árat ajánlanak. A minimumot meghatározta azonban a békéscsabai önkormányzat, ami szezonalitástól függően, havonta április 1-től október 31-ig legalább nettó 100 ezer forint,

november 1-től március 31-ig legalább 80 ezer forint. Ismét csak parkolópontokon lehetne letenni az e-rollereket Ha lesz sikeres pályázó, akkor annak a korábbiakhoz hasonló módon kell biztosítania a közösségi e-rollerszolgáltatást. Azaz lesznek parkolópontok – összesen legalább 73, a Lencsési lakóteleptől a belvároson át Jamináig –, olyan területek, ahol legfeljebb csak 15 kilométer/órával lehet közlekedni – ilyen például a Lencsési út, az Illésházi utca, az Andrássy út és a Szent István tér –, valamint mondhatni no-go zónák, azaz olyan részek, ahova nem lehet behajtani közösségi e-rollerrel. Volt, aki jelentkezett, hogy működtetné a szolgáltatást A Beol.hu információi szerint a november 5-ei határidőig volt, aki jelentkezett, miszerint működtetné Békéscsabán a közösségi e-rollerszolgáltatást. A pályázati felhívásban írtak szerint ebben a hónapban várható eredményhirdetés, és ha lesz sikeres pályázat, akkor novemberben szerződést is köthetnek, így december első napjaitól kezdve ismét megjelenhetnek a közösségi e-rollerek a városban.

