A 18. Békéscsabai Digiporáma Fesztivált dr. Szigeti Béla, a város kulturális, köznevelési, ifjúsági és sportbizottságának elnöke nyitotta meg. Beszédében kiemelte, a rendezvény országos szinten is egyedülálló, jelentősége pedig messze túlmutat Békéscsaba határain. A pályamunkák nemcsak Magyarország különböző részeiből, hanem határon túlról is érkeztek.

Idén is lenyűgöző pályamunkák érkeztek a Békéscsabai Digiporáma Fesztiválra

Fotó: Beol.hu

Az alkotók korszerű eszközökkel mutatják meg környezetük szépségeit

Dr. Szigeti Béla hangsúlyozta, hogy a fotózás egyedi módon képes történeteket mesélni, amelyeket szavakkal nehéz lenne kifejezni. A diaporáma – amely az 1960-as évek elején vált ismertté – olyan képsorok összefűzése, amelyek vizuális hatása szoros összefüggésben áll a hangokkal és sok esetben párosul a dramaturgiával. Ez a műfaj nemcsak formai, hanem érzelmi kapcsolatokat is teremt a fények, színek, tárgyi elemek és zenei aláfestés között. Ez által olyan tudatosan felépített alkotások születnek, amelyeknek mondanivalója elgondolkodtatja a nézőket és közben esztétikai élményt is nyújtanak. Ugyanezt a célt szolgálja a digiporáma is, ami a digitális korszak beköszöntével rohamos terjedésével hódított teret magának. Az elmúlt évek során számos értékes pályamunka készült, amelyek új perspektívából tárják elénk a világot, és méltón képviselik a műfaj szépségét és összetettségét. Az alkotók korszerű eszközökkel mutatják meg környezetük szépségeit, a természet harmóniáját, valamint az emberi érzelmek sokszínűségét.

Egyedülálló a digiporáma műfaj

Takács Péter, a közösségi ház vezetője kiemelte, hogy a Békéscsabai Digiporáma Fesztivál különlegessége abban rejlik, hogy Magyarországon máshol már nem hirdetnek ehhez hasonló pályázatot. Azért tartják életben ezt a rendezvényt, mert a digiporáma műfaja rendkívül egyedülálló és számtalan csodálatos alkotás születik meg általa. A rendezvény lehetőséget kínál a fotóstársadalom tagjainak arra, hogy megmérettessék magukat és bemutathassák különböző alkotásaikat ebben a műfajban. Hangsúlyozta, hogy a jövőben is szeretnék folytatni ezt a hagyományt, sőt, céljuk az is, hogy a következő években még több fiatalt vonjanak be.