Dr. Kolozsi Anita, az Együtt DiabetESZESEN Egyesület elnöke elmondta, az eseményt Szitás Julianna óvónő kezdeményezésére hívták életre azért, hogy szebbé tegyék a cukorbeteg gyermekek karácsonyát.

A kis csapat több programot is szervezett a cukorbeteg gyermekekért a Csaba Centerben.

A cukorbeteg gyermekekért tartották a programot

– A rendezvényen ingyenes vércukorszintméréssel, vérnyomásméréssel, ingyenes dietetikai tanácsadással, játékos dietetikai feladatokkal és dietetikai karácsonyi menü összeállításához segítséggel, kézműves foglalkozásokkal vártuk az érdeklődőket – fogalmazott dr. Kolozsi Anita. Szitás Julianna, illetve a szervezők előzetesen kézműves termékeket készítettek, amelyekből jótékonysági alapon vásárolhattak a segíteni akarók. A különleges karácsonyi portékák nagy sikert arattak.

Karácsonyi ünnepséget szerveznek számukra

Dr. Kolozsi Anita elmondta, hagyományosan minden évben megszervezik a diabetesszel élő gyerekek, illetve családok karácsonyát, és idén is megtartják ezt az ünnepséget. A szombati jótékonysági akció is ezt a célt szolgálta. A karácsonyi eseményre szénhidrátcsökkentett finomsággal, karácsonyi műsorral, kézműves foglalkozásokkal készülnek, és karácsonyi manó is érkezik majd a hangulatos rendezvényre.

Szitás Julianna elmondta, a gyerekek iránti szeretetet, illetve elköteleződést édesanyjától örökölte. A program kezdeményezője kiemelte, hogy a Reményhír Epreskerti Óvoda vezetője, Nyáriné Ruzsa Tünde mindenben támogatta, ami nagyon sokan jelentett számára.