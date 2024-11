Eva Dvořáková cseh nagykövet és Szarvas Péter békéscsabai polgármester szűk körű megbeszélés után sajtótájékoztatón számolt be egyeztetésük legfőbb eredményeiről. A vármegyeszékhelyről szóló film levetítése után elhangzott: Békéscsaba zöld város, az ország egyik leginnovatívabb települése a megújuló energia felhasználása és tárolása tekintetében. Regionális közlekedési csomópont, saját reptere, egyeteme, szakképző centruma van.

Eva Dvořáková cseh nagykövet é Szarvas Péter békéscsabai polgármester a városházán

Fotó: Bencsik Ádám

Szarvas Péter kiemelte, Magyarország délkeleti részéről az átlaghoz képest kevesebb szó esik, ezért is üdvözli melegen, ha egy baráti ország nagykövete Békéscsabára érkezik.

– A cseh és a magyar történelem számos eseménnyel kapcsolódik össze a múltban és a jelenben. Tagjai vagyunk az Európai Uniónak, a NATO-nak, de számos más közös pont is van a magyarok és a csehek között. Eva Dvořákovával egyetértünk abban, hogy mi magyarok többet tudunk Csehországról, mint a csehek rólunk. Szeretjük a cseh jégkorongot, a gasztronómiát, a rendezett történelmi városokat, a sört, a morva fehérbort. Fordítva van egy kis hiányérzetünk, de a nagykövet asszony ezen változtatna – sorolta a polgármester.

Eva Dvořáková hangsúlyozta, ha nincsenek is közös határaink, gyakran beszélünk a cseh-magyar szomszédságról.

A cseh nagykövet egy testvérvárosi kapcsolat lehetőségét is felvetette

– A turistáink főként a Balatonra, a fővárosba és a fürdőhelyekre érkeznek, de ezen szívesen változtatnék. Szeretném, ha az országuk más szép sarkaiba, például Békéscsabára és környékére is eljutnának a honfitársaim. A csabai kolbász sok cseh számára Magyarország egyik szimbóluma – részletezte a nagykövet, aki felvetette annak lehetőségét is, hogy testvérvárosi kapcsolat alakuljon ki Békéscsaba, valamint szülővárosa, az északkelet-morvaországi Šumperk között.

– Šumperk kicsit más, egy magashegység kapuja, ám a kultúra, a középiskolák együttműködése területén összekapcsolható Békéscsabával. Megtudtam, Szarvas Péter Csehország kevésbé ismert vidékein is járt már. Említettem, hogy Šumperk ad otthont Csehország legnagyobb bluesfesztiváljának, mire ő megörült. Elmondta, Békéscsabán működik Magyarország legrégebbi, leghagyományosabb blues klubja, így az élő blueszene is kapcsolódási pont lehet a két város között – részletezte Eva Dvořáková. A nagykövet hozzátette, Csehországban sok olyan cég működik, mely terjeszkedni kíván és hazánk is szerepel a célterületek között.