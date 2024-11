Az eseményről a Gál Ferenc Egyetem Pedagógiai Kar Facebook-oldalán számoltak be. Mint írták, a csecsemő- kisgyermeknevelő képzés nappali tagozatos formája a kezdetektől támaszkodott és jelenleg is támaszkodik a szarvasi bölcsődére, mint gyakorló helyre. Kiemelték, hogy a konferencia programjában egy előadást szenteltek annak, hogy az elmúlt másfél évtized kari munkáját egy kicsit a számok tükrében megismertessék és további négy előadásban pedig olyan információkkal szerettek volna szolgálni, amelyeket reményeik szerint mind a hallgatók, mind a gyakorló kisgyermeknevelők a mindennapi bölcsődei gyakorlatukban fel tudnak használni.

A konferencia résztvevőit Hodálik Pál polgármester is köszöntötte, aki a Pedagógiai Kar csecsemő- és kisgyermeknevelésben végzett 15 éves munkáját díszoklevél átadásával ismerte el.