Búcsúval emlékeztek meg Árpád-házi Szent Erzsébetről – galériával

Felvonulással, ünnepi szentmisével és búcsúval emlékeztek meg Árpád-házi Szent Erzsébetről a napokban Tarhoson. Az egész napos esemény tovább erősítette a településen egyébként is erős összetartozást, illetve kellemes időtöltést is biztosított a résztvevők számára. Árpád-házi Szent Erzsébet Tarhos, illetve a tarhosi templom védőszentje is, a búcsú ezért is kapcsolódott a tiszteletéhez.

Papp Gábor

Dr. Kovács József országgyűlési képviselő felidézte, hogy néhány évvel ezelőtt katolikus templom épült Tarhoson. A Szeged-csanádi Egyházmegye emellett a teljes oktatási palettát, az óvodát és az általános iskola működtetését is átvette a településen. Kitért arra, hogy már tavaly és tavalyelőtt is rendeztek búcsút Szent Erzsébet tiszteletére, ahogy ez megtörtént idén is az Erzsébet naphoz legközelebb eső vasárnapon. A búcsú a bűnbánat szentségében már föloldozást nyert bűnért járó, ideigtartó büntetés elengedését jelenti. A búcsún számos program várta a helyieket. Fotó: Braun Mihály Brúnó és Túri Irén Búcsú: egész napos programot szerveztek – Tarhoson egész napos programot szerveztek az esemény kapcsán. Az iskolától a közel 200 résztvevő a katolikus templomig vonult, ahol misét celebrált Ágoston atya, keresztelőt és bérmálást is tartottak – emelte ki dr. Kovács József. – Ezt egész napos rendezvény követte vendéglátással kiegészítve. Az országgyűlési képviselő nagyon fontosnak nevezte a közösség erősítését. A közösségek erősítése kiemelt cél Kürti Sándor polgármester ugyancsak megerősítette, hogy az esemény legfőbb célja a közösség összetartása. – Fontos, hogy a nehezebb időkben is ilyen eseménnyel erősítsük az összetartozást, az együttgondolkodást, a keresztény értékeket – hangsúlyozta a polgármester. Kürti Sándor szólt arról, előzetesen zászlót készíttettek az erdélyi Csíksomlyón, hogy a templomnak is legyen saját lobogója. Az Ágoston atya által tartott mise után megvendégelést szerveztek, ami a tarhosi önkormányzat, a Tarhos Mindenkié Civil Egyesület, a helyi polgárőrök, a pedagógusok és a szülők összefogásával valósult meg. – A szülők kiváló süteményeket készítettek, ami még hangulatosabbá tette a vendéglátást. Egy olyan hagyomány született, ami még tovább erősíti a falu közösségét – fogalmazott Kürti Sándor.

Búcsúval emlékeztek meg Árpád-házi Szent Erzsébetről Fotók: Braun Mihály Brúnó és Túri Irén

