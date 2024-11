A kunágotai búcsú Békés vármegye utolsó ilyen nagyszabású kirakodóvására. A búcsú és vásár idején, vasárnap a nagyközség több utcája megtelik vásározókkal, szórakozni, kikapcsolódni vágyókkal. Már nagy a készülődés.

A búcsú és vásár idején sok mutatványos érkezik Kunágotára. Fotó: Archív/Für Henrik

Kunágota 2 kilométer hosszú főutcáján végig, a kerékpárút két oldalán, helyezik el sátraikat a vásárosok, körülbelül 1 kilométer hosszan. Ahogy korábban fogalmaztunk: a fél falu vásártérré alakul. Hírportálunk megtudta, a búcsúi szentmisét Imre napján, november 5-én megtartották hat pap közreműködésével. Vasárnap is lesz mise.

Búcsú és vásár idejére vásártérré változik a falu

A vásározók, a mutatványosok már nagyon készülnek, vándoréletük egyik meghatározó helyszíne Kunágota. Akinek van kunágotai kötődése, az is számon tartja e jeles vasárnapot, ekkorra időzíti hazatérését, családja, szerettei meglátogatását. Nagyon készültek a búcsúi hétvégére az Őszirózsa Nyugdíjas Klub tagjai is Gál Ilona vezetésével. Hetekkel korábban ráhangolódtak, a régi szokásoknak megfelelően, együtt készítették el a kézzel sodort csigatésztákat. Sőt! Rétest is sütöttek az asszonyok. Mert ezen a hétvégén a kunágotai családoknál a búcsúi tyúkhúsleves, töltött káposzta, kacsasült várja a hazatérőket.

A búcsú és vásár idejére hazatérők hagyományos tyűkhúslevesébe kézi készítésű csigatészta kerül. Fotó: BMH

Az önkormányzatnál megtudtuk, idén is megtelik a főutca kerékpárútjának a két oldala: lefoglalták már a helyeket a cukorkások, a ruhákat, játékokat, műszaki és háztartási cikkeket árusítók. A búcsútéren lesz dodgem, számos, a fiatalokat vonzó játék, ami egy búcsú elmaradhatatlan szórakoztató eleme. Érkezik a csanádapácai mutatványos, Tóth B. István is horgászos játékával, céllövöldéjével, körhintájával.