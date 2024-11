– Beninek komoly betegsége van, nagyon sokba kerül a kezelése, de a helyzete nem reménytelen. Mi is szeretnénk hozzájárulni a gyógyulásához, szívesen segítünk, minden tőlünk telhetőt megteszünk. A koncerten lesz két énekes szólistánk és a zongoraművészünk, Gál Csaba is színre lép. Olyan műveket választottam, ami a szívekhez szól, ami megindítja az emberek lelkét. Elénekeljük az Ave Mariát, az Ima kórusfeldolgozását, sőt, az Ave Verum Corpust is repertoárra vettem – sorolta Perlaki Attila.

Aki nem tud elmenni a koncertre a 11600006-00000001-99666337 számlaszámra utalhat támogatást.