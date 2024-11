Számomra – és hiszem, sokunk számára – ikonikus pont a kishajó kikötő őszi téliesítése – fogalmazott Kálmán Tibor. – Az itt megélt élmények, sikerek ilyenkor költöznek talán a sportolók, horgászok, lokálpatrióták szívébe.

Kálmá Tibor maga is részt vett a békési kikötő téliesítésében. Fotó: Gazsó János

Békési kikötő: eredményes nyár után téliesítettek

Mint kifejtette, az idei szezon is színes, eredményes nyarat varázsolt ide, a Körös partjára.

– A kikötő mindig az a pont volt, és hiszem, hogy marad is, ahol a gát túlsó felén maradhat a város zaja. Az idei év, választási év volt. Történetében először a kikötőt is célba vette a kampány. Ez a mindenképpen figyelemfelkeltő, a sportszerűségtől, a csendes, de tevékeny együttéléstől és párbeszédtől távol eső jelenség sok dologra világított rá. Sokan vagyunk, akik szeretjük a Köröst, szeretjük a kikötőt. Ezen csapat egy jó része ma itt hordta a stégeket, takarított, segített – folytatta a gondolatot. – Köszönöm mindezt elsősorban a Békési Kajak-Kenu Klubnak, a sárkányhajósoknak és minden támogatónak, nem utolsósorban azoknak a fiatal sportolóknak, akik az őszi szünet alatt is ott voltak velünk, valóban önként, jó kedvvel, sokat nevetve, beszélgetve a mögöttük, mögöttünk álló szezonról.

Horgászsikerek, bográcsok, ringatózó hajók birodalma

Kálmán Tibor kiemelte: „így november elején visszanézve a gátról, én már a tavaszi kikötőt látom magam előtt.”

– Köszönöm mindazok munkáját, akik évről évre itt vannak velünk a munka örömében éppúgy, mint a horgászsikerek, illatos bográcsok, ringatózó hajók birodalmában. Találkozunk tavasszal a Békési Kishajókikötőben – fogalmazott.