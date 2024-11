Középiskolásokat támogatnak ösztöndíjjal

Kálmán Tibor kitért arra, hogy ebben a tanévben is 12 békési középiskolás kaphat Békési Középiskolai Ösztöndíjat, a személyükről is csütörtökön döntött a testület. Részükre ebben a tanévben havi 15 ezer forintot fizetnek ki – szólt a részletekről. Szintén döntöttek a képviselők az idei Szociális Munkáért Díj odaítéléséről is, melynek díjazottja ebben az évben is ünnepélyes keretek között, november 11-én veheti át a kitüntető címet.