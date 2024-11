Dankó Béla elmondta, több beruházás is zajlik Békésen, és a közeljövőben is lesznek bejelentések újabb fejlesztések kapcsán. Mint a békési beruházások kapcsán kiemelte, a Teleky utcai Tagóvoda tornaszobájának építése látványos szakaszához érkezett, már a tetővel is elkészültek a kivitelező szakemberei.

Kálmán Tibor és Dankó Béla helyszíni bejáráson tekintették meg a fejlesztéseket, így az ipari csarnok építését is. Fotó: Jenei Péter

Békési beruházások: az óvodákra is figyelnek

Az országgyűlési képviselő fontosnak nevezte, hogy az oktatási intézményekben már a legkisebbektől, a legfiatalabbaktól odafigyeljenek az egészségre, az egészséges életmódra nevelésre.

– Ennek érdekében számos különböző program valósul meg, ahhoz azonban, hogy a gyerekek egészséges felnőttek legyenek kulcsfontosságú a mozgás, a testedzés – folytatta a gondolatot.

Mint azt korábban megírtuk, a célra 120 millió forintot nyert a békési önkormányzat, amelyből 93 millió forintot fordítanak a konkrét építési beruházásra, további 8 millió forintból eszközöket szereznek be a tornaszobába. Az önkormányzat saját forrást is biztosít a fejlesztéshez. Dankó Béla kitért arra, hogy az óvodások számára jelenleg is megoldott a tornázás, de a gyerekeknek távolabbi helyre kell menniük. Hozzátette, a projektben napelemek is kerülnek az ingatlan tetejére, amivel az intézmény működése még gazdaságosabbá válik, illetve az ilyen beruházások a klímacélok szempontjából is lényegesek.