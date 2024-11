Herczeg Tamás országgyűlési képviselő (Fidesz-KDNP) a békéscsabai városi közgyűlés korábbi, alakuló ülésén nem tudott jelen lenni parlamenti elfoglaltsága miatt, ezért a mostani alkalmon gratulált azoknak, akik bekerültek a grémiumba, amelyre, mint mondta, számos feladat vár a következő öt évben.

Fotó: Bencsik Ádám

A költségvetésről is tárgyalt a békéscsabai városi közgyűlés

A jelenleg 29,8 milliárd forintos költségvetés helyzetével kapcsolatban egy több mint 300 oldalas anyag kerül a grémium elé: az első kilenc hónapban – a lekötött bankbetétek nélkül – a bevételek 76 százaléka, míg a kiadások 52 százaléka teljesült. Év elején azt várták, hogy helyi iparűzési adóból idén 6,1 milliárd forint folyhat be, szeptember 30-ig bejött immár több mint 6,3 milliárd forint, és várható további 110 millió forint. Azaz összességében a tervezettnél 300 millió forinttal több bevételt remélhet az önkormányzat. Szarvas Péter polgármester (Hajrá Békéscsaba) hangsúlyozta: a vártnál erősebben teljesít a gazdaság, ami örvendetes.

A város likviditási helyzete megfelelő, nem lesz probléma a költségvetéssel, helyes volt a tervezés – emelte ki dr. Juhász István tanácsnok (Hajrá Békéscsaba), míg dr. Szigeti Béla (Hajrá Békéscsaba) arra hívta fel a figyelmet, hogy indokolt továbbra is a takarékosság, hiszen a gazdasági változások – az infláció stagnálása, a gazdaság némi visszaesése, a forint árfolyamának ingadozása – kihat a város mozgásterére is. Nagy Ferenc alpolgármester (Hajrá Békéscsaba) kiemelte, ezer embernek ad munkát az önkormányzat. Fülöp Csaba (független) szerint kulcsfontosságú, hogy óvatos volt a költségvetés tervezése, illetve, hogy tervszerű annak a végrehajtása is.

Csaknem 1 milliárd forint jöhet az iskolák fejlesztésére

Szó volt a békéscsabai városi közgyűlés ülésén a TOP Plusz keretében tervezett beruházásokról is: módosították az úgynevezett városfejlesztési programtervet. Szarvas Péter polgármester (Hajrá Békéscsaba) elmondta, hogy várostérségi szinten, azaz a környező településekkel együtt dolgozik a fejlesztéseken Békéscsaba. Miután Herczeg Tamás országgyűlési képviselő (Fidesz-KDNP) bejelentette, hogy a köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésére – diákvárosként – kap Békéscsaba 950 millió forintot; a városfejlesztési nonprofit kft. ügyvezetője, dr. Sódar Anita ismertette: a TOP Plusz keretében Békéscsaba több mint 13 milliárd forintból valósíthat meg beruházásokat.