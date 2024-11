A békéscsabai városházát 1873. szeptember 15-én avatták fel, és a 150. évforduló kapcsán tavaly egy ünnepségsorozatot is szerveztek – ismertette dr. Bacsa Vendel jegyző. Hozzátette, ennek részeként az érdeklődők be is járhatták az épület minden szegletét, a pincétől a dísztermen át a padlásig, Szarvas Péter polgármester és dr. Bacsa Vendel jegyző mellett Ugrai Gábor, a Belvár történelemtanára, a városvédő és városszépítő egyesület elnöke vezetésével. Hangsúlyozta, hogy a békéscsabai városháza díszterme és az ott található festmények nagy tetszést arattak.

Új festménnyel gazdagodott a békéscsabai városháza díszterme, jelentette be dr. Bacsa Vendel jegyző. Fotó: Licska Balázs

Az 1980-as évekig kellett várni a festményekre

Megemlítette, miszerint bár a boltíveket a városháza építésekor kialakították a díszteremben, arra, hogy festmények is legyenek, az 1980-as évek közepéig várni kellett. Akkor Tóth Ernő festőművész elkészítette az alkotásokat, amelyek három csoportra oszthatók.

Egyrészt vannak az allegorikus figurák, mint a munka, a szépség, a szabadság, a szeretet és a harmónia.

Másrészt megjelenítette Békéscsaba történetének legjelentősebb pillanatait. Azt, hogy a várost először 1332-ben említették a pápai tizedjegyzékben, azt, hogy a törökdúlás után 300 éve újratelepítették, azt, hogy alapvetően az itteniek mezőgazdaságból éltek. Aztán 1858-ban befutott az első gőzmozdony által vontatott szerelvény, amely sínre tette, lehetővé tette Békéscsaba fejlődését. A színház pedig a polgárosodásra utal.

Harmadrészt olyan csabai hírességeket ábrázolnak a festmények, mint Haan Lajos evangélikus lelkész, tanító és történetíró; a festőfejedelem Munkácsy Mihály; a búzanemesítő Mokry Sámuel; a szőlőnemesítő Stark Adolf; a parasztpolitikus Áchim L. András.

A Sztraka Ernő városi mérnököt, Békéscsaba díszpolgárát ábrázoló festményt Tóth Ernő festőművész készítette. Fotó: Licska Balázs

Sztraka Ernőre, Békéscsaba díszpolgárára cserélték Kulich Gyulát

A hatodik csabai híresség esetében történt változás. Elmondta, hogy a korábbi festmény Kulich Gyulát ábrázolta, aki igazából csak a gyermekkorának egy részét töltötte Békéscsabán; akiről immár közterületet sem lehet elnevezni a munkásmozgalomban betöltött szerepvállalása miatt; illetve akit ráadásul nem a városháza dísztermébe illő módon, a kivégzőosztag előtt állva jelenítettek meg.