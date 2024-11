A szőlővel szemezgetnek az emberek, aztán a többség nem bírja megállni, hogy ne vigyen valamennyit belőle. Csendes Ferenc mondta, olyan szépek, színesek, hogy a festővászonra kívánkoznak. No, meg a szatyrába. Most már az olasz csemegeszőlők viszik a prímet, egyes fajtáik – például a magszegény – drágábbak, mint a hús.

Itt a naspolya, a földimogyoró és a sütőtök szezonja

Gyuricza Ágnes kitért arra is, hogy itt a naspolya, a földimogyoró és a sütőtök szezonja is. A naspolyánál nem kell félni attól, ha keményebb, hiszen utóérő, két-három nap alatt megpuhul a melegben, a hidegben tovább eláll. A sütőtököt a nevéből adódóan viszik sütni, de krémlevesnek is, sőt egyre többen kirántják. A földimogyoróra pedig már a Mikulás-csomagok is ácsingóznak.

Érdemes most megvenni, mert nagy bizonyossággal nem lesz olcsóbb, sőt, az ára minden bizonnyal egyre feljebb megy majd. Ha légmentesen tároljuk, hosszú ideig eláll, nem lesz avas. Csendes Ferenc szavai jutottak eszembe, hogy ennek látványnak, a csodaszép gyümölcsöknek, zöldségeknek nem lehet ellenállni. Először vettem néhány mandarint, de olyan üresnek éreztem a szatyrot. Lesúlyoztam még körtével, naranccsal és kiflikrumpli is került a táskába. Így már kiflit nem is vettem.