Ezért tűnnek el a padokról a lécek Békéscsabán

Tizenegy helyszínen összesen tizenkét közterületi padot tesznek rendbe a 6. számú egyéni választókerületben – ismertette Fülöp Csaba békéscsabai önkormányzati képviselő. A felújítási program most indult, és a tervek szerint november végére be is fejeződik.

Licska Balázs

A 6. számú egyéni választókerületben elindult a padfelújítási program. Fotó: Fülöp Csaba Facebook-oldala

A Facebook-oldalán ismertette, hogy a városgazdálkodási kft. szakemberei ideiglenesen leszerelik a léceket, majd azokat újrafestett, teljesen felújított állapotban szerelik vissza a padokra. A felújítási program összesen 12 padot érint 11 helyszínen, így a Kazinczy ltp. 8A. és 8B., az Ihász utca 2. és 3., a Bartók Béla út 87A., a Szigligeti utca 10., valamint a Vécsey utca 1., 3., 5., 14. és 16. szám alatt.

