Van otthon magas fenyőfája? Adja oda Békéscsaba karácsonyfájának!

Idén is állítanának karácsonyfát Békéscsabán a városháza előtt, a Szent István téren, ehhez kapcsolódva most is számít az önkormányzat a csabaiak felajánlására – közölték a városházán.

Licska Balázs

A korábbi évekhez hasonlóan ezúttal is számítanak a csabaiak felajánlására ahhoz, hogy karácsonyfát állítsanak a városháza előtt – ismertették.

Fotó: Bencsik Ádám-archív Azt kérték, hogy akinek van alkalomhoz illő, szép, arányos felépítésű, 6-10 méter magas fenyőfája, amit szívesen látna a Szent István téren, ünnepi díszben, amit felajánlana az önkormányzat számára, az jelentkezzen két héten belül, november 20-áig, szerdáig

a városüzemeltetési osztályon

a 66/523-818-as telefonszámon

vagy a [email protected] e-mail címen. A fa kiválasztásánál felmérik a kivágás és a szállítás lehetőségeit, hogy biztosan felállítható-e sérülésmentesen a Szent István téren. A fa kivágásának és szállításának költségeit az önkormányzat vállalja – hangsúlyozták az önkormányzatnál.

