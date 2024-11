A Tulipán utca–Andrássy út–Kazinczy utca kereszteződése környékén, csúcsidőben nehéz volt a közeli udvarból a Tulipán utca felé kihajtani, valamint oda behajtani. Ezt a problémát jelezték Fülöp Csaba számára a környékben élők. Az önkormányzati képviselő is bejárta a helyszínt, és azt tapasztalta, hogy bizonyos időszakokban valóban feltorlódott a forgalom a Tulipán utcában.

Felfestették a kért sárga vonalakat a Tulipán utcában, így könnyebb az udvarba be- és onnan kihajtani

Fotó: Fülöp Csaba Facebook-oldala

A Facebook-oldalán azt írta: a problémát felvetette többek között a városi közgyűlés ülésén is, és kérte az illetékeseket, hogy az udvarból kifelé vezető út és a Tulipán utca kereszteződésében fessenek fel sárga vonalakat, megállást tiltó jeleket. Így az adott szakasz szabadon maradhat forgalmas időben is, biztosítottá válik a be- és a kihajtás. A napokban fel is festették a kért jeleket.