A Békés vármegyei közgyűlés pénteki, békéscsabai ülésén kiderült, hogy két, a Békés vármegyei kórházak fejlesztését is szem előtt tartó, magyar-román határon átnyúló projektre ad be pályázatot Békés Vármegye Önkormányzata, együttműködve a két egészségügyi intézménnyel és az Arad Megyei Tanáccsal.

Fotó: Bencsik Ádám

Az egészségügyi fejlesztés a közmeghallgatáson is szóba került

Ez a téma a közmeghallgatáson is szóba került, amikor Simonka György, Pusztaottlaka polgármestere azt vetette fel, hogy inkább a háziorvosi praxisok támogatására, valamint a hirtelen szívmegállások miatt defibrillátorok beszerzésére lenne szükség. Hozott statisztikai adatokat is, miszerint Békés vármegyében nagyjából 60 körzet tartósan betöltetlen, és hogy évente Magyarországon 25 ezer hirtelen szívhalál fordul elő. Felvetette, hogy szakmailag mennyire megalapozott a pályázat, és hogy tud-e így döntést hozni a Békés vármegyei közgyűlés.

A szakmának kell eldöntenie, hogy mire van szükség

Molnár Sándor elnök (Fidesz-KDNP) elmondta: a projekt előkészítése a Békés vármegyei közgyűlés előző ciklusa alatt, másfél éve elkezdődött. Most kell beadni a pályázatot, különben elveszíthetik a forrást. Kiemelte: szakemberek állították össze a projekt tartalmát, és ahogy az előkészítésbe, úgy a megvalósításba is bevonnák a kórházakat. Aláhúzta: a szakmának kell eldöntenie, hogy milyen egészségügyi fejlesztésekre van szükség Békés vármegyében, nem a politikusoknak, az ő feladatuk a lobbiban rejlik, hogy a támogatás meg is érkezzen.

Megalapozottak a projektek, megalapozott döntés született

A pusztaottlakaiak érdeke is, hogy fejlesszék a kórházakat – fogalmazott dr. Onody Gyula alelnök (Fidesz-KDNP), aki szerint megalapozott a projekt, megalapozott döntést hozhat a Békés vármegyei közgyűlés. Molnár Sándor elnök (Fidesz-KDNP) ismét hangsúlyozta, hogy nem lehet kiragadni egy-egy témát, mint a háziorvosok, a defibrillátorok és a hirtelen szívmegállás. Szakemberek készítették elő a pályázatot, a szakma javaslatára döntenek. Az újonnan felállt grémium tagjai is átnézhették előzetesen az ezzel kapcsolatos anyagokat.