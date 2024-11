Békéssámson több pontján őszi dekorációk arról árulkodnak, közelegnek a hideg, hosszú, sötét esték, ám a nappali verőfényt érdemes a látnivalók mellett kiélvezni. Lehet fotókat készíteni, ezzel is öregbítve a település hírnevét. Mert sok éve sokan és sokat dolgoznak azért, hogy mindig virágos legyen Békéssámson. Még akkor is, amikor a fák szabadulnak lombkoronájuktól.

Őszi kompozíciókkal feldíszítették Békéssámson több pontját. A szerző felvétele

Meggyőződtünk arról, hogy idén is remek ötletekkel feldíszítették a falu közösségi terét a piacnál, de a polgármesteri hivatal mellett is láttunk egy őszi kompozíciót. Hírportálunk Annus István polgármestertől megtudta, a látvány kedvéért érkeztek és érkeznek más településekről látogatók, hogy fotózkodjanak, ráadásként a borzongás érzését is megtapasztalhatják a banya tanyán. E szellemes helyen mi is körbenéztünk.